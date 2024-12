Americkému programu půjčky a pronájmu Ukrajině hrozí konec

Zákon o obranné politice USA (NDAA) na příští rok, který schválila Sněmovna reprezentantů, obsahuje několik důležitých ustanovení na podporu Ukrajiny, neprodlužuje však program půjček a pronájmů. Ve čtvrtek na to upozornila ukrajinská velvyslankyně ve Spojených státech Oksana Makarovová. Návrh zákona nyní čeká na schválení Senátem, které se očekává příští týden.

Makarovová informovala, že zákon prošel, když pro něj hlasovalo 281 zástupců, 140 bylo proti, z toho šestnáct republikánů a 124 demokratů. Ukrajinská velvyslankyně zároveň uvedla, že zákon obsahuje například pokračování zákazu použití jakýchkoli prostředků, které by mohly vést k uznání svrchovanosti Ruska nad okupovanými oblastmi Ukrajiny.

Dále je v něm obsažen pokyn pro amerického ministra obrany, aby prozkoumal možnost zřízení centra excelence podporujícího vývoj a zdokonalování zbraňových systémů založených na umělé inteligenci, jehož funkce by zahrnovaly spolupráci Pentagonu se zahraničními partnery, jako je právě Ukrajina.

Markarovová poznamenala, že financování Iniciativy na podporu bezpečnosti Ukrajiny (USAI) pro fiskální rok 2025 bylo v loňském NDAA stanoveno na tři sta milionů dolarů.

Velvyslankyně zdůraznila, že ačkoli senátní verze NDAA obsahovala ustanovení o prodloužení platnosti zákona o půjčce a pronájmu prostředků na obranu Ukrajiny (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act), tato ustanovení nebyla zahrnuta do verze Sněmovny reprezentantů ani do konečného konsolidovaného návrhu zákona. Uvedla, že velvyslanectví nadále pracuje na zachování tohoto mechanismu, jenž je rovněž navržen v zákoně Stand with Ukraine Act (Zákon stojíme za Ukrajinou), který podpořili zákonodárci demokratů i republikánů.