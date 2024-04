168 hodin: Slovákům děkují za muniční sbírku ukrajinští vojáci i osobnosti, Ficova vláda se dárcům posmívá

Sbírku Munícia pre Ukrajinu rozběhlo na Slovensku pár dobrovolníků. „Chceme pomoci Ukrajincům, ukrajinskému lidu, a i z toho důvodu jsme rozjeli tuto sbírku,“ říká koordinátorka Zuzana Iszaková.

Reagovali tak na to, jak se k pomoci Ukrajině staví slovenská vláda. „Nebudeme posílat žádné zbraně, žádné náboje. Budeme se vyloženě orientovat na pomoc civilního nesmrtícího charakteru,“ prohlašuje premiér Robert Fico (Smer-SD)

„Vláda Roberta Fica jednoduše odmítla Ukrajině pomáhat vojensky, a občané Slovenska se proto v této situaci rozhodli, že tuto věc takříkajíc vezmou do vlastních rukou,“ podotkl politolog Grigorij Mesežnikov.

Připojil se stoletý partizán a další osobnosti

Sbírku spustili před dvěma týdny a hned vyvolala enormní zájem po celé zemi. Připojil se k ní mimo jiné i téměř stoletý partizán a přeživší holocaustu Otto Šimko.

„V partyzánském hnutí, tam jsme bojovali proti agresorovi, proti německé okupaci. Každý ví, že co je válka, to není třeba říkat, že je to hrůza. Nebylo možné s nimi vyjednávat, bylo třeba je porazit. Tato zkušenost z druhé světové války platí samozřejmě také pro Ukrajinu,“ říká Šimko, který je ambasadorem iniciativy.

K Šimkovi se teď přidávají i další slovenské osobnosti, například herečka Táňa Pauhofová nebo herečka a socioložka Magda Vášáryová.

Slováci proto spojili síly s českou iniciativou Dárek pro Putina, která Ukrajinu dlouhodobě podporuje. „Oni dělají to, co můžou dělat jako občané Slovenska, a prostě se rozhodli, že vyberou peníze a koupí za ně munici, aby pomohli sousednímu státu. To je skvělý,“ konstatuje za Dárek pro Putina Martin Ondráček.