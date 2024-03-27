За даними речника Української добровольчої армії «Південь», у Росії залишилося, лише три великих десантних кораблі для транспортування військової техніки. За офіційними даними, ЗСУ вразили кораблі «Ямал» і «Азов», а також великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський». З Сергієм Братчуком розмовляла редакторка Чеського телебачення Віталія Токарчук.
Росія посилила обстріли України
Росія посилила обстріли України (zdroj: ČT24)
Rusko zintenzivnilo ostřelování Ukrajiny
Rusku zbývají podle ukrajinské dobrovolnické armády Jih už jen tři lodě využívané k přepravě vojenské techniky. Lodě Jamal a Azov a také výsadkovou loď Kosťantyn Olšanskyj zasáhly podle ukrajinských činitelů útoky Ozbrojených sil Ukrajiny. S mluvčím ukrajinské dobrovolnické armády Jih hovořila redaktorka České televize Vitalija Tokarčuková.