Росія посилила обстріли України

За даними речника Української добровольчої армії «Південь», у Росії залишилося, лише три великих десантних кораблі для транспортування військової техніки. За офіційними даними, ЗСУ вразили кораблі «Ямал» і «Азов», а також великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський». З Сергієм Братчуком розмовляла редакторка Чеського телебачення Віталія Токарчук.