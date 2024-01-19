Мобільна стоматологія для українських військових

Через малу чисельність і майже нульову можливість ротації, українські військові не отримують профілактичного лікування. У разі виникнення проблем з зубами, вони практично не мають можливості звернутися до свого стоматолога. Проте є стоматологи, які власним коштом та за гроші волонтерів обладнали мобільний стоматологічний кабінет та їздять по позиціях, надаючи стоматологічні послуги бійцям. Один із них – Максим Бойко, який дав інтерв’ю редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.