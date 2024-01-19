Через малу чисельність і майже нульову можливість ротації, українські військові не отримують профілактичного лікування. У разі виникнення проблем з зубами, вони практично не мають можливості звернутися до свого стоматолога. Проте є стоматологи, які власним коштом та за гроші волонтерів обладнали мобільний стоматологічний кабінет та їздять по позиціях, надаючи стоматологічні послуги бійцям. Один із них – Максим Бойко, який дав інтерв’ю редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.
Мобільна стоматологія для українських військових
Мобільна стоматологія для українських військових (zdroj: ČT24)
Mobilní stomatologie pro ukrajinské vojáky
Ukrajinští vojáci se kvůli nízkému počtu a téměř nulové možnosti střídání nedostanou k preventivní zdravotní péči. V případě potíží prakticky nemohou ke svému stomatologovi. Našli se ale zubaři, kteří na vlastní náklady i z peněz dárců vybavili mobilní ordinaci a za vojáky jezdí. Jedním z nich je Maksym Bojko, který poskytl rozhovor redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.