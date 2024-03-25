За даними української влади, приблизно третина території України замінована або містить інші небезпечні відходи війни. Розмінування та очищення постраждалих регіонів, може тривати десятиліттями, вважають у Києві. На інформуванні дітей з цього питання, зосередилася громадська організація «Друзі Патрона». Ініціатива названа на честь собаки на ім’я Патрон, яка здобула славу та визнання в Україні, завдяки пошуку мін та інших боєприпасів, що не розірвалися. Із засновником організації Олександром Товстоногом поспілкувалася редакторка Чеського телебачення Віталія Токарчук.
Інформування українських дітей про замінування територій
Інформування українських дітей про замінування територій (zdroj: ČT24)
Osvěta ukrajinských dětí kvůli zaminovaným územím
Podle ukrajinských úřadů je zhruba třetina území Ukrajiny zaminována nebo se na něm nachází jiný nebezpečný válečný odpad. Odminování a vyčištění zasažených regionů může podle Kyjeva trvat i desítky let. Na osvětu dětí v této problematice se zaměřila mimo jiné veřejná organizace Patronovi přátelé. Iniciativa je pojmenovaná podle psa Patrona, který si na Ukrajině získal slávu a ocenění za hledání min a další nevybuchlé munice. Redaktorka České televize Vitalija Tokarčuková hovořila se zakladatelem organizace Oleksandrem Tovstonogem.