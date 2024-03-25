Інформування українських дітей про замінування територій

За даними української влади, приблизно третина території України замінована або містить інші небезпечні відходи війни. Розмінування та очищення постраждалих регіонів, може тривати десятиліттями, вважають у Києві. На інформуванні дітей з цього питання, зосередилася громадська організація «Друзі Патрона». Ініціатива названа на честь собаки на ім’я Патрон, яка здобула славу та визнання в Україні, завдяки пошуку мін та інших боєприпасів, що не розірвалися. Із засновником організації Олександром Товстоногом поспілкувалася редакторка Чеського телебачення Віталія Токарчук.