Začala stavba posledního úseku západního obchvatu Olomouce

Až do Prahy zatím ne

Dostavba dálničního obchvatu bude stát 838 milionů korun. Úsek dlouhý přes tři kilometry má být hotový v roce 2026. Kompletně se pak propojí dálnice D35 mezi Mohelnicí na Šumpersku a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku.

„Potřebujeme nutně ulevit dálnici D1, je to paralelní alternativa pro spojení východu a západu země. Jasně sem plyne také nejvíc investičních peněz. V tuto chvíli je rozestavěno 31 kilometrů dálnice D35 včetně toho dnešního nového úseku,“ řekl v úterý ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Další desítky kilometrů dálnice D35 by měli dělníci začít budovat do konce roku. ŘSD by chtělo chybějící trasu mezi Moravou a východem Čech dostavět do konce roku 2029.