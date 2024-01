Varnsdorfský exstarosta u soudu odmítl, že by zasahoval do zakázky na pronájem radarů

Obžaloba hovoří o manipulaci s veřejnou zakázkou, z čehož viní někdejší vedení Varnsdorfu. Bývalý starosta Stanislav Horáček však před soudem odmítl, že by vstupoval do výběru uchazečů. Podle něj to měla na starosti firma VIA Consult.

Horáčkovi klade státní zástupce za vinu zneužití pravomoci úřední osoby a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Kdyby jej soud uznal vinným, hrozilo by mu pět až dvanáct let vězení. Schubertovi by hrozil trest v totožné výši za návod ke zločinu zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplácení. Z týchž trestných činů viní žalobce i firmu. Hambálkovi by hrozily dva až osm let vězení za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a Petružálkové až tříletý trest za legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.