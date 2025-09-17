V Praze přibyl kámen zmizelých věnovaný Pavlu Tigridovi


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK
Pokládání kamene zmizelých pro Pavla Tigrida
Na pražských Vinohradech ve středu odpoledne přibyl další kámen zmizelých, takzvaný stolperstein, připomínající exilového publicistu, spisovatele a bývalého ministra kultury Pavla Tigrida. Akci inicioval Česko-německý fond budoucnosti. Na pietní akt v Kouřimské ulici přijely také Tigridovy děti. Kameny obvykle připomínají oběti holocaustu.

Tigrid byl nucen někdejší Československo opustit nejprve kvůli nacistickému, a posléze i kvůli komunistickému režimu. Ve Francii vydával dlouhá léta kulturně-politický čtvrtletník Svědectví. Po pádu komunismu se stal poradcem prezidenta Václava Havla a jeho blízkým spolupracovníkem. V letech 1994 až 1996 byl ministrem kultury ve vládě Václava Klause.

Až do posledních chvil svého života byl aktivní a přispíval do tuzemských novin. Tigrid zemřel náhle na konci srpna 2003 ve městečku Héricy nedaleko Paříže ve věku 85 let.

Stolperstein Ernsta Wiesnera v Brně

„Máme velkou radost, že jsme mohli položit kámen Pavlu Tigridovi, který se řídil heslem ‚vždycky se dá něco dělat‘. V roce 1939 sedl na motorku a včas opustil republiku, aby unikl nejhoršímu osudu,“ řekl ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek.

Stolpersteine jsou pamětní kameny kladené před domy lidí, kteří zmizeli ze sousedství i ze života. Většina z nich byla deportována, internována a zavražděna v koncentračních táborech, odkud se už do vlasti nevrátili. Kameny se však podle Jelínka pokládají také těm, kteří byli donuceni k emigraci a museli tedy opustit svůj domov.

