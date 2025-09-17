Na pražských Vinohradech ve středu odpoledne přibyl další kámen zmizelých, takzvaný stolperstein, připomínající exilového publicistu, spisovatele a bývalého ministra kultury Pavla Tigrida. Akci inicioval Česko-německý fond budoucnosti. Na pietní akt v Kouřimské ulici přijely také Tigridovy děti. Kameny obvykle připomínají oběti holocaustu.
V Praze přibyl kámen zmizelých věnovaný Pavlu Tigridovi
Tigrid byl nucen někdejší Československo opustit nejprve kvůli nacistickému, a posléze i kvůli komunistickému režimu. Ve Francii vydával dlouhá léta kulturně-politický čtvrtletník Svědectví. Po pádu komunismu se stal poradcem prezidenta Václava Havla a jeho blízkým spolupracovníkem. V letech 1994 až 1996 byl ministrem kultury ve vládě Václava Klause.
Až do posledních chvil svého života byl aktivní a přispíval do tuzemských novin. Tigrid zemřel náhle na konci srpna 2003 ve městečku Héricy nedaleko Paříže ve věku 85 let.
„Máme velkou radost, že jsme mohli položit kámen Pavlu Tigridovi, který se řídil heslem ‚vždycky se dá něco dělat‘. V roce 1939 sedl na motorku a včas opustil republiku, aby unikl nejhoršímu osudu,“ řekl ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek.
Stolpersteine jsou pamětní kameny kladené před domy lidí, kteří zmizeli ze sousedství i ze života. Většina z nich byla deportována, internována a zavražděna v koncentračních táborech, odkud se už do vlasti nevrátili. Kameny se však podle Jelínka pokládají také těm, kteří byli donuceni k emigraci a museli tedy opustit svůj domov.