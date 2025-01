V Brně může díky novému územnímu plánu vyrůst nejvyšší český mrakodrap

V Brně začal v pátek platit nový územní plán. Klíčový dokument stanovuje pravidla pro zástavbu, ochranu zeleně, dopravní infrastrukturu a další rozvoj města. Může také zásadně ovlivnit hodnotu nemovitostí nebo chování investorů. S novým územním plánem už také musí počítat nové projekty. Jedním z prvních je plánovaný další brněnský mrakodrap, který by mohl vyrůst hned vedle AZ Tower.

Nová brněnská výšková budova nazvaná H Tower je teprve na papíře a v počítači, ale už teď architekti při přípravách pracovali s podmínkami nového brněnského územního plánu. „Navrhujeme věž s aktivní podnoží, s nějakými retaily, kavárničkami, s parkem nahoře. Takže to všechno navazuje na strategii, kterou vytkl nový územní plán. Chceme tam vytvořit takovou vlídnou stavbu,“ říká majitel Atelieru Habina Martin Habina.

Nový projekt by měl vyrůst hned vedle dalšího brněnského velikána AZ Tower do výšky 144 metrů. O 33 metrů by tak dosud nejvyšší budovu v Česku překonal. Podle ředitele Kanceláře architekta města Brna Jana Tesárka prostor pro další mrakodrap je.