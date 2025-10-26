Hasiči zlikvidovali požár skladu v Bohušovicích nad Ohří, příčiny vyšetřují

Hasiči po osmnácti hodinách uhasili požár skladovací haly s pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku. Likvidaci požáru vyhlásil velitel zásahu krátce před 14. hodinou, místo bude předáno majiteli objektu. Příčiny požáru hasiči zatím neznají, stále jsou předmětem vyšetřování. Odhad škod zvýšili na čtyřicet milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil, jednoho z hasičů ale museli ošetřit v nemocnici kvůli vyčerpání.
Místo ráno posoudil statik, podle kterého nehrozí zřícení budovy. Příčiny požáru vyšetřují hasiči společně s policií.
„Kriminalisté ve spolupráci s hasiči provádějí prvotní úkony včetně ohledání místa požáru. Zatím bylo provedeno vnější ohledání a následovat bude ohledání vnitřních prostor,“ řekla severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Škodu na zničené budově podle ní vlastník odhadl na třicet milionů korun, za dalších deset milionů v ní bylo zboží.
Požár haly byl na operační středisko hasičů nahlášen v sobotu krátce před 20:00. „Oheň zasáhl skladovací halu o rozloze 50 krát 20 metrů, hasiči na místě zaznamenali i exploze,“ řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.
Kromě pyrotechniky byly podle něj ve skladu také tlakové lahve. Kvůli rozsahu hasiči nejprve vyhlásili druhý a následně třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a povolali další jednotky, nakonec se jich na místě vystřídalo 20. Pod kontrolu dostali hasiči oheň ve 22 hodin.
Na hašení nasadili devět vodních proudů, z toho dva z výškové techniky, do haly kvůli nestabilitě konstrukce nemohli, část objektu se zhroutila.
Náročný zásah
Zásah byl podle Fajáka velmi náročný a vzhledem ke změně času z letního na standardní středoevropský byla pro zasahující hasiče směna delší. Zásah se obešel bez zranění, jednoho hasiče ale museli ošetřit. „Zkolaboval vyčerpáním, v nemocnici ho ošetřili a propustili,“ dodal.
Velitel zásahu si vyžádal nasazení hasičského záchranného útvaru z Jihlavy, po třetí hodině ranní začali hasiči rozebírat plášť haly a dohašovat skrytá ohniska, pomáhalo jim s tím rypadlo a transportní technika. Na místě byl také vyšetřovatel, žádné závěry ale nejsou, na určení příčin požáru je podle mluvčího brzy. Objekt pak zkontrolovali hasiči i za pomoci dronu.