Hasiči zlikvidovali požár skladu v Bohušovicích nad Ohří, příčiny vyšetřují


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Hasiči po osmnácti hodinách uhasili požár skladovací haly s pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku. Likvidaci požáru vyhlásil velitel zásahu krátce před 14. hodinou, místo bude předáno majiteli objektu. Příčiny požáru hasiči zatím neznají, stále jsou předmětem vyšetřování. Odhad škod zvýšili na čtyřicet milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil, jednoho z hasičů ale museli ošetřit v nemocnici kvůli vyčerpání.

Místo ráno posoudil statik, podle kterého nehrozí zřícení budovy. Příčiny požáru vyšetřují hasiči společně s policií.

„Kriminalisté ve spolupráci s hasiči provádějí prvotní úkony včetně ohledání místa požáru. Zatím bylo provedeno vnější ohledání a následovat bude ohledání vnitřních prostor,“ řekla severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Škodu na zničené budově podle ní vlastník odhadl na třicet milionů korun, za dalších deset milionů v ní bylo zboží.

Požár haly byl na operační středisko hasičů nahlášen v sobotu krátce před 20:00. „Oheň zasáhl skladovací halu o rozloze 50 krát 20 metrů, hasiči na místě zaznamenali i exploze,“ řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.

GALERIE
Požár haly v Bohušovicích nad Ohří

Kromě pyrotechniky byly podle něj ve skladu také tlakové lahve. Kvůli rozsahu hasiči nejprve vyhlásili druhý a následně třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a povolali další jednotky, nakonec se jich na místě vystřídalo 20. Pod kontrolu dostali hasiči oheň ve 22 hodin.

Na hašení nasadili devět vodních proudů, z toho dva z výškové techniky, do haly kvůli nestabilitě konstrukce nemohli, část objektu se zhroutila.

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou
Hasiči zasahují u požáru haly v Bohušovicích nad Ohří

Náročný zásah

Zásah byl podle Fajáka velmi náročný a vzhledem ke změně času z letního na standardní středoevropský byla pro zasahující hasiče směna delší. Zásah se obešel bez zranění, jednoho hasiče ale museli ošetřit. „Zkolaboval vyčerpáním, v nemocnici ho ošetřili a propustili,“ dodal.

Velitel zásahu si vyžádal nasazení hasičského záchranného útvaru z Jihlavy, po třetí hodině ranní začali hasiči rozebírat plášť haly a dohašovat skrytá ohniska, pomáhalo jim s tím rypadlo a transportní technika. Na místě byl také vyšetřovatel, žádné závěry ale nejsou, na určení příčin požáru je podle mluvčího brzy. Objekt pak zkontrolovali hasiči i za pomoci dronu.

Výběr redakce

Okamura v čele sněmovny je reputační riziko, varuje Šebelová. Dodržujeme dohody, tvrdí Šťastný

Okamura v čele sněmovny je reputační riziko, varuje Šebelová. Dodržujeme dohody, tvrdí Šťastný

před 1 hhodinou
Macinka chce zrušit CHKO Soutok

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

před 2 hhodinami
Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

10:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

před 4 hhodinami
Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

03:56Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

02:56Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

před 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ústecký kraj

Hasiči zlikvidovali požár skladu v Bohušovicích nad Ohří, příčiny vyšetřují

Hasiči po osmnácti hodinách uhasili požár skladovací haly s pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku. Likvidaci požáru vyhlásil velitel zásahu krátce před 14. hodinou, místo bude předáno majiteli objektu. Příčiny požáru hasiči zatím neznají, stále jsou předmětem vyšetřování. Odhad škod zvýšili na čtyřicet milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil, jednoho z hasičů ale museli ošetřit v nemocnici kvůli vyčerpání.
před 25 mminutami

Města chystají nová veřejná kluziště. Někde zkusí umělý led, jinde vsadí na klasiku

S blížící se zimou chystají města nová veřejná kluziště. Některé radnice dávají přednost umělému ledu, který je mimo jiné energeticky méně náročný. Umělé kluziště vznikne například v Ústí nad Labem nebo Frýdku-Místku. I pražské Vršovice budou mít nové kluziště, zůstávají ale u klasické ledové plochy.
před 6 hhodinami

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

Rozsáhlý požár skladovací haly se zábavní pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku mají hasiči pod kontrolou. Škodu, kterou napáchal, hasiči předběžně odhadli na 30 milionů korun. Příčiny požáru zatím hasiči neznají, zásah se obešel bez zranění. Lokalizaci požáru vyhlásil velitel zásahu ve 22:00, uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Největšími znečišťovateli jsou Spolana a elektrárna Počerady

Mezi největší znečišťovatele patří podle ekologické organizace Arnika středočeská chemička Spolana Neratovice a uhelná elektrárna Počerady na Lounsku. Vyplývá to z žebříčku, který Arnika každoročně sestavuje z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Zástupci firem ze žebříčku uvádějí, že jejich provozy splňují limity dané zákonem nebo povoleními pro jejich fungování.
21. 10. 2025Aktualizováno21. 10. 2025

Oldřichův dub z Peruce stínil knížeti před tisíciletím. Nyní je stromem roku

Stromem roku 2025 v Česku se stal Oldřichův dub rostoucí v Peruci na Lounsku. Na druhém místě skončila hrušeň z Uherského Hradiště, bronz připadl vrbě rostoucí u středočeského Berouna. Anketu pořádala Nadace Partnerství, která výsledky vyhlásila v brněnské hvězdárně. Předchozí titul za rok 2024 získal osmisetletý dub rostoucí v Lukavici na Chrudimsku. Vítězný strom postupuje do únorového kola ankety Evropský strom roku.
20. 10. 2025

Policisté při cvičení ve Varnsdorfu omylem vstoupili do špatné školy

Policisté při čtvrtečním taktickém cvičení ve Varnsdorfu na Děčínsku nechtěně vstoupili do špatné budovy školy. Cvičení se mělo konat v budově bývalé základní školy, prvosledová hlídka však omylem vstoupila do přilehlé budovy gymnázia, která nebyla součástí scénáře. Ředitel děčínských policistů se bezprostředně po incidentu vedení školy omluvil. Událost vyhodnotí vnitřní kontrolní orgán.
18. 10. 2025

Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudky v případu exploze muničního skladu v Bílině

Případem výbuchu v muničním skladu v Bílině se musí znovu zabývat Okresní soud v Teplicích. Ten loni v této souvislosti osvobodil dvojici bývalých příslušníků pyrotechnické služby policie. Krajský soud v Ústí nad Labem teď ale osvobozující rozsudky zrušil, zjistila ČT. K explozi došlo v září 2020, nikdo se nezranil. Žalobce dvojici viní z toho, že nebyla dodržena pravidla při nakládání s nalezenou municí.
16. 10. 2025

Pavel: Odpovědnost je na Babišovi, zda půjde kvůli Turkovi do rizika

Podle prezidenta Petra Pavla leží odpovědnost za případné navržení Filipa Turka z Motoristů do vlády na šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Měl by podle něj vyhodnotit, jestli by taková nominace neskončila blamáží, pokud by se prokázala podezření, která se u Turka objevila. Jeho údajné výroky na sociálních sítích zveřejněné v médiích začala řešit policie.
15. 10. 2025Aktualizováno15. 10. 2025
Načítání...