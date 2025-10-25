Na Litoměřicku hoří hala se zábavní pyrotechnikou


Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru skladovací haly v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku, požární poplach už zvýšili na třetí ze čtyř stupňů a povolali další jednotky. Byly potřeba další cisterny s vodou, v hale je uskladněna zábavní pyrotechnika, uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják. Zatím podle něj nejsou na místě hlášeni žádní zranění. Zasahující hasiči zaznamenali i exploze, uvedl.

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří byl na operační středisko hasičů nahlášen krátce před 20:00. Oheň zasáhl skladovací halu o rozloze 50 x 20 metrů, aktuálně na místě zasahuje třináct profesionálních a dobrovolných jednotek. „Nasadili jsme tam zatím devět vodních proudů, z toho dva z výškové techniky,“ dodal mluvčí hasičů. Ti zajišťují ochranu okolních objektů a monitorují požár pomocí dronu s termokamerou.

Hašení bylo rozděleno na dva bojové úseky. „Byly také rozeslány informační SMS, aby lidé nevětrali a zůstali doma,“ sdělil Faják. Kvůli požáru může být v okolí zhoršená kvalita ovzduší. Velitel zásahu si vyžádal nasazení hasičského záchranného útvaru, konkrétně požádal o rypadlo a transportní techniku.

Redaktor ČT Jiří Kučera o půl jedenácté večer informoval, že se požár hasičům podařilo dostat pod kontrolu. 

Redaktor ČT Jiří Kučera o požáru haly na Litoměřicku
Hasiči při náročném zásahu spolupracují i s policií, která uzavřela zhruba třísetmetrový úsek přilehlé silnice třetí třídy a řídí tam dopravu.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, neboli zvláštní, vyhlašovaný při mimořádných situacích. Mimo jiné jim umožňuje povolat jednotky z dalších krajů.

