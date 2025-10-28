Kvůli požáru na skládce u Litvínova by lidé neměli větrat

Na skládce u Litvínova na Mostecku hoří od rána hromada štěpky, hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu, povolali šestnáct profesionálních a dobrovolných jednotek. Lidem v okolí doporučují nevětrat. Upozornění na požár, doporučení nevětrat i upozornění na zvýšený pohyb techniky odešlo starostům Mostu, Lomu, Litvínova a Mariánských Radčic, řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milan Rudolf.
Požár na skládce byl na operační středisko hasičů ohlášen v úterý krátce po 08:30. „V 8:50 jsme byli na místě, už před naším příjezdem zahájili hašení té hromady zaměstnanci skládky, snažili se to zlikvidovat sami. V současné době hasíme čtyřmi proudy, je tam připravený bagr provozovatele, který bude hromadu rozebírat a my ji budeme prolévat vodou. Máme zřízenou dálkovou dopravu vody, aby hasební voda byla stále k dispozici pro zasahující jednotku v čele zásahu,“ popsal Rudolf.
Hromada štěpky aktuálně nehoří plamenem, ale kouří se z ní, zásah bude podle Rudolfa na dlouho.
„Budeme tam, počítáme, do večera, možná i déle. Musí se to celé prolít vodou, rozhrabat, najít případná skrytá ohniska. K tomu nám bude pomáhat bagr a samozřejmě budeme používat termokameru k dohledání ohnisek. Bude to zdlouhavá, pomalá práce,“ přiblížil mluvčí severočeských hasičů.