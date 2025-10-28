Kvůli požáru na skládce u Litvínova by lidé neměli větrat


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Na skládce u Litvínova na Mostecku hoří od rána hromada štěpky, hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu, povolali šestnáct profesionálních a dobrovolných jednotek. Lidem v okolí doporučují nevětrat. Upozornění na požár, doporučení nevětrat i upozornění na zvýšený pohyb techniky odešlo starostům Mostu, Lomu, Litvínova a Mariánských Radčic, řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milan Rudolf.

Požár na skládce byl na operační středisko hasičů ohlášen v úterý krátce po 08:30. „V 8:50 jsme byli na místě, už před naším příjezdem zahájili hašení té hromady zaměstnanci skládky, snažili se to zlikvidovat sami. V současné době hasíme čtyřmi proudy, je tam připravený bagr provozovatele, který bude hromadu rozebírat a my ji budeme prolévat vodou. Máme zřízenou dálkovou dopravu vody, aby hasební voda byla stále k dispozici pro zasahující jednotku v čele zásahu,“ popsal Rudolf.

Hromada štěpky aktuálně nehoří plamenem, ale kouří se z ní, zásah bude podle Rudolfa na dlouho.

„Budeme tam, počítáme, do večera, možná i déle. Musí se to celé prolít vodou, rozhrabat, najít případná skrytá ohniska. K tomu nám bude pomáhat bagr a samozřejmě budeme používat termokameru k dohledání ohnisek. Bude to zdlouhavá, pomalá práce,“ přiblížil mluvčí severočeských hasičů.

Kvůli požáru na skládce u Litvínova by lidé neměli větrat

Kvůli požáru na skládce u Litvínova by lidé neměli větrat

Na skládce u Litvínova na Mostecku hoří od rána hromada štěpky, hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu, povolali šestnáct profesionálních a dobrovolných jednotek. Lidem v okolí doporučují nevětrat. Upozornění na požár, doporučení nevětrat i upozornění na zvýšený pohyb techniky odešlo starostům Mostu, Lomu, Litvínova a Mariánských Radčic, řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milan Rudolf.
před 52 mminutami

Opravy a dopravní omezení zkomplikují o Dušičkách přístup na některé hřbitovy

Návštěvníky brněnského Ústředního hřbitova omezí ve dnech kolem Památky zesnulých stavební práce v areálu i jeho okolí, veřejnosti nabízí minibus. Kvůli opravě tramvajové trati v ulici Jana Želivského není možné vjet autem ani na Olšanské hřbitovy I. v Praze. Do areálů mohou vjet pouze držitelé průkazu ZTP, ostatním návštěvníkům doporučují správci hřbitovů využít městkou hromadnou dopravu. Na hřbitově v Ústí nad Labem zase jezdí elektrický vozík.
před 19 hhodinami

Hasiči zlikvidovali požár skladu v Bohušovicích nad Ohří

Hasiči po osmnácti hodinách uhasili požár skladovací haly s pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku. Likvidaci požáru vyhlásil velitel zásahu krátce před 14. hodinou, místo bude předáno majiteli objektu. Příčinou požáru byla podle hasičů zřejmě závada na elektrospotřebiči, úmyslnému založení ohně nic nenasvědčuje. Odhad škod zvýšili na čtyřicet milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil, jednoho z hasičů ale museli ošetřit v nemocnici kvůli vyčerpání.
26. 10. 2025Aktualizováno26. 10. 2025

Města chystají nová veřejná kluziště. Někde zkusí umělý led, jinde vsadí na klasiku

S blížící se zimou chystají města nová veřejná kluziště. Některé radnice dávají přednost umělému ledu, který je mimo jiné energeticky méně náročný. Umělé kluziště vznikne například v Ústí nad Labem nebo Frýdku-Místku. I pražské Vršovice budou mít nové kluziště, zůstávají ale u klasické ledové plochy.
26. 10. 2025

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

Rozsáhlý požár haly se zábavní pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku mají hasiči pod kontrolou. Škodu, kterou napáchal, hasiči předběžně odhadli na 30 milionů korun. Příčiny požáru zatím hasiči neznají, zásah se obešel bez zranění. Lokalizaci požáru vyhlásil velitel zásahu ve 22:00, uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.
25. 10. 2025Aktualizováno26. 10. 2025

Největšími znečišťovateli jsou Spolana a elektrárna Počerady

Mezi největší znečišťovatele patří podle ekologické organizace Arnika středočeská chemička Spolana Neratovice a uhelná elektrárna Počerady na Lounsku. Vyplývá to z žebříčku, který Arnika každoročně sestavuje z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Zástupci firem ze žebříčku uvádějí, že jejich provozy splňují limity dané zákonem nebo povoleními pro jejich fungování.
21. 10. 2025Aktualizováno21. 10. 2025

Oldřichův dub z Peruce stínil knížeti před tisíciletím. Nyní je stromem roku

Stromem roku 2025 v Česku se stal Oldřichův dub rostoucí v Peruci na Lounsku. Na druhém místě skončila hrušeň z Uherského Hradiště, bronz připadl vrbě rostoucí u středočeského Berouna. Anketu pořádala Nadace Partnerství, která výsledky vyhlásila v brněnské hvězdárně. Předchozí titul za rok 2024 získal osmisetletý dub rostoucí v Lukavici na Chrudimsku. Vítězný strom postupuje do únorového kola ankety Evropský strom roku.
20. 10. 2025

Policisté při cvičení ve Varnsdorfu omylem vstoupili do špatné školy

Policisté při čtvrtečním taktickém cvičení ve Varnsdorfu na Děčínsku nechtěně vstoupili do špatné budovy školy. Cvičení se mělo konat v budově bývalé základní školy, prvosledová hlídka však omylem vstoupila do přilehlé budovy gymnázia, která nebyla součástí scénáře. Ředitel děčínských policistů se bezprostředně po incidentu vedení školy omluvil. Událost vyhodnotí vnitřní kontrolní orgán.
18. 10. 2025
