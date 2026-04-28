Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí, středočeskou koalici to ovlivnit nemá


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Podle ní to neovlivní fungování středočeské koalice STAN a SPOLU, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu třiceti tří hlasů. Také hejtmanka Petra Pecková (STAN) sdělila, že na dosavadní koalici nechtějí nic měnit. Daczická by ráda zůstala v krajském klubu ODS.

„Rozhodně žádnou koalici ohrozit nechci a za mě bych ráda zůstala v klubu ODS, ale samozřejmě to nezáleží jen na mně,“ uvedla Daczická. Hejtmanka Pecková řekla, že se informaci dozvěděla jak od Kuby, tak od Daczické. „Ujistili jsme se, že na stávající koalici nechceme nic měnit. V jakém klubu bude nyní paní Daczická zařazena, záleží na našich partnerech z ODS,“ dodala Pecková.

Daczická členství v ODS ukončila v pondělí. Uvedla, že v poslední době byla svědkem a často i nechtěným účastníkem mnoha vnitrostranických sporů a zákulisních bitev, kde se mnohem víc energie věnovalo stranickým strukturám než práci pro voliče. „Taková politika mě nebaví. A nebaví mě ani za každou cenu pořád na někoho útočit,“ prohlásila. Kubova práce je podle ní příkladem toho, jak by se politika měla dělat.

Kuba na svém facebookovém účtu uvedl, že „Katka se stejně jako spousta z nás rozhodla ukončit členství v ODS a pracovat s námi ve Středočeském kraji na budování našeho hnutí“.

Žádné změny?

Daczická chce být dál předsedkyní výboru pro kulturu. „Nebylo mi sděleno, že by se v tomto ohledu něco měnilo,“ řekla. Zda zůstane i městskou radní v Kutné Hoře, neví, nicméně ona sama se k žádné změně nechystá. „Jestli někdo třeba uváží, že to nějakou změnu chce, tak to já neovlivním. Bude záležet, jak se zastupitelstvo rozhodne, nebo nerozhodne,“ dodala.

Středočeské zastupitelstvo má 65 členů, z toho vítězné ANO obsadilo 25 křesel. Druzí Starostové mají dvacet mandátů a třetí SPOLU třináct zastupitelů. Čtvrtá koalice SPD, Trikolora a PRO má čtyři zastupitele. Na pátém místě skončilo Stačilo! se třemi mandáty. Starostové se domluvili na koalici se SPOLU.

Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků zejména v Jihočeském kraji. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru.

Nové hnutí jihočeského hejtmana Kuby se bude jmenovat Naše Česko
Martin Kuba

Trump přivítal Karla III. v Bílém domě, později král promluví v Kongresu

16:54Aktualizovánopřed 4 mminutami
Orbán nabídl rezignaci z čela Fideszu

16:51Aktualizovánopřed 4 mminutami
Propojenost severu a jihu je zásadní pro odolnost a bezpečnost Evropy, míní Pavel

16:48Aktualizovánopřed 26 mminutami
Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím

13:01Aktualizovánopřed 28 mminutami
Od hútíů po Indonésii. Precedent z Hormuzu ohrožuje svobodu plavby

před 1 hhodinou
NATO Česku neuzná jako obranné výdaje asi dvacet miliard, řekl ČT Zůna

15:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

10:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Spojené arabské emiráty opustí OPEC

14:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Středočeský kraj

Policie při zásahu v příbramské nemocnici a na středočeském krajském úřadě zadržela 13 lidí

Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Vyžádala si dokumenty. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce, řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server Seznam Zprávy. Policie zadržela třináct lidí. Podle Deníku N je mezi nimi i ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.
12:16Aktualizovánopřed 5 mminutami

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Podle ní to neovlivní fungování středočeské koalice STAN a SPOLU, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu třiceti tří hlasů. Také hejtmanka Petra Pecková (STAN) sdělila, že na dosavadní koalici nechtějí nic měnit. Daczická by ráda zůstala v krajském klubu ODS.
Provoz na Pražském okruhu byl po nehodě dvou kamionů plně obnoven

Nehoda dvou kamionů uzavřela v pondělí ráno zhruba na padesát minut Pražský okruh u sjezdu na Jesenici, jeden z řidičů byl v kabině zaklíněný. Na místo zamířil záchranářský vrtulník, ale nakonec lehce zraněného řidiče odvezla sanitka do motolské nemocnice, vyplývá z informací policie a záchranné služby. Provoz jedním pruhem byl obnoven v 10:05, v plném rozsahu pak ve 12:16, informovalo posléze Národní dopravní informační centrum (NDIC).
včeraAktualizovánovčera v 13:22

Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Autobus, který nejezdí podle jízdního řádu, ale podle žádostí cestujících. Takzvaná poptávková doprava, která je od loňského července novým druhem veřejné dopravy, je mezi cestujícími čím dál populárnější. Do systému hromadné dopravy ji zařadili ve Středočeském a Libereckém kraji. ČT to potvrdili mluvčí krajských dopravních podniků. Kraje a města chtějí síť dále rozšiřovat, narážejí však na nejistotu spojenou s budoucím financováním.
25. 4. 2026

VideoZačíná modernizace železniční tratě z pražské Ruzyně do Kladna

Správa železnic zahajuje svůj nejvýznamnější a nejnákladnější letošní projekt: modernizaci tratě mezi pražskou Ruzyní a Kladnem. První těžká technika už je nasazená v Jenči. Připravuje se zde parkoviště, které bude stát hned vedle nových nástupišť. Cena za práce na patnáctikilometrovém úseku je nyní odhadována zhruba na 8,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030. Po celém úseku přibude druhá kolej. Díky elektrizaci a narovnání stopy mají vlaky jezdit výrazně rychleji než dosud, až 145 kilometrů v hodině. V blízkosti Letiště Václava Havla začíná také – za necelou miliardu – přestavba mimoúrovňové křižovatky z centra metropole.
24. 4. 2026

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Kapitán portugalského letadla, které letos v lednu za špatné viditelnosti málem narazilo do země u Křivoklátu, ignoroval varování leteckých dispečerů i druhého pilota. Přístroje na palubě během letu z Lisabonu do Prahy fungovaly správně, ukázalo vyšetřování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, napsal web Novinky.cz.
24. 4. 2026

VideoPraha a Středočeský kraj diskutují o vzniku kampusu pro tisíce středoškolských studentů

Zastupitelé pražského magistrátu a Středočeského kraje opět otevřeli, po třech letech, debatu o vybudování kampusu pro tisíce středoškolských studentů. Například v pražských Letňanech je pro něj připraveno přes 80 hektarů rozvojového území. Podle některých hlasů by mohl vzniknout do šesti let a být zaměřen hlavně na technické obory. Vybudování kampusu by znamenalo investice v řádech miliard korun. O financování se Praha chce dělit se Středočeským krajem a také se státem. Letňany jsou zmiňovány i jako místo pro novou nemocnici. Pro ni už ministerstvo zdravotnictví zahájilo kapacitní studii.
24. 4. 2026

Případ týrání koček v oboře Březka míří k soudu

Státní zástupce podal obžalobu v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. České televizi to potvrdil mluvčí státního zastupitelství Praha-východ Dalibor Šelleng. V případu odsouzení hrozí obžalovanému za trestný čin týrání zvířat až šest let odnětí svobody.
15. 4. 2026Aktualizováno15. 4. 2026
