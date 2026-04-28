Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí, středočeskou koalici to ovlivnit nemá

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Podle ní to neovlivní fungování středočeské koalice STAN a SPOLU, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu třiceti tří hlasů. Také hejtmanka Petra Pecková (STAN) sdělila, že na dosavadní koalici nechtějí nic měnit. Daczická by ráda zůstala v krajském klubu ODS.
„Rozhodně žádnou koalici ohrozit nechci a za mě bych ráda zůstala v klubu ODS, ale samozřejmě to nezáleží jen na mně,“ uvedla Daczická. Hejtmanka Pecková řekla, že se informaci dozvěděla jak od Kuby, tak od Daczické. „Ujistili jsme se, že na stávající koalici nechceme nic měnit. V jakém klubu bude nyní paní Daczická zařazena, záleží na našich partnerech z ODS,“ dodala Pecková.
Daczická členství v ODS ukončila v pondělí. Uvedla, že v poslední době byla svědkem a často i nechtěným účastníkem mnoha vnitrostranických sporů a zákulisních bitev, kde se mnohem víc energie věnovalo stranickým strukturám než práci pro voliče. „Taková politika mě nebaví. A nebaví mě ani za každou cenu pořád na někoho útočit,“ prohlásila. Kubova práce je podle ní příkladem toho, jak by se politika měla dělat.
Kuba na svém facebookovém účtu uvedl, že „Katka se stejně jako spousta z nás rozhodla ukončit členství v ODS a pracovat s námi ve Středočeském kraji na budování našeho hnutí“.
Žádné změny?
Daczická chce být dál předsedkyní výboru pro kulturu. „Nebylo mi sděleno, že by se v tomto ohledu něco měnilo,“ řekla. Zda zůstane i městskou radní v Kutné Hoře, neví, nicméně ona sama se k žádné změně nechystá. „Jestli někdo třeba uváží, že to nějakou změnu chce, tak to já neovlivním. Bude záležet, jak se zastupitelstvo rozhodne, nebo nerozhodne,“ dodala.
Středočeské zastupitelstvo má 65 členů, z toho vítězné ANO obsadilo 25 křesel. Druzí Starostové mají dvacet mandátů a třetí SPOLU třináct zastupitelů. Čtvrtá koalice SPD, Trikolora a PRO má čtyři zastupitele. Na pátém místě skončilo Stačilo! se třemi mandáty. Starostové se domluvili na koalici se SPOLU.
Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků zejména v Jihočeském kraji. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru.