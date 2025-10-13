Olomoucký krajský soud zrušil rozsudek v kauze záplav v Brodku u Přerova, vyhověl tak odvolání obžalovaných i poškozených. Soud rozhodl v neveřejném jednání, důvody sdělit nemohl do doby, než o nich vyrozumí účastníky procesu, řekl soudce Martin Lýsek. Případ vrátil Okresnímu soudu v Přerově, který za způsobené záplavy potrestal původně podnikatele Jana Filáka. Podle soudu v osudnou dobu neotevřel stavidla na jezu u svého mlýna.
Soud zrušil rozsudek v kauze záplav v Brodku u Přerova
Jednání bylo neveřejné, zúčastnil se ho pouze senát. „Krajský soud rozhodl o rozsudku Okresního soudu v Přerově tak, že rozsudek zrušil v celém rozsahu, a to z podnětu odvolání obžalovaných a poškozených. Věc se tak předává zpět Okresnímu soudu v Přerově. Naše rozhodnutí bude obsahovat závazné pokyny, které Okresní soud v Přerově splní, a v té věci znovu rozhodne,“ uvedl soudce.
Rozsudek u přerovského okresního soudu padl v prosinci loňského roku. Filák dostal dvouletý podmíněný trest a pokutu 750 tisíc korun, jeho firma Filák Reality dostala peněžitý trest 1,5 milionu korun. Součástí rozsudku byla i náhrada způsobené škody, která činí asi čtrnáct milionů. Právní zástupce Filákovy firmy se proti rozsudku odvolal na místě, odvolání nakonec ve lhůtě podal i obžalovaný. Postupně se přidaly i dvě desítky poškozených.
Obžaloba z obecného ohrožení z nedbalosti
Záplavy postihly Brodek u Přerova, v němž žije asi 1900 lidí, 14. října 2020. Voda tehdy poničila majetek v sedmi desítkách nemovitostí, zatopila pole, některé ulice a železniční podjezd. Mezi stovkou poškozených je řada seniorů ve vysokém věku, pro které bylo obtížné se s následky záplav vyrovnat.
Filák a jeho firma před soudem čelí obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti. Obhajoba vinu obžalovaných u soudu kategoricky odmítla, žádala zproštění. Filákův obhájce uvedl, že se jeho klient dostal před soud kvůli nekompetenci různých orgánů a obce.
Okresní soud však odkázal v rozsudku na znalce, podle nichž mohli obžalovaní záplavám zabránit správnou manipulací na jezu Kaláb. Kdyby stavidla byla zvednutá, obec by zaplavena nebyla, dodal soud.