Sokolovská uhelná kvůli drahému plynu zvýší těžbu uhlí

Sokolovská uhelná letos plánuje vytěžit až o půl milionu tun uhlí více, než původně plánovala. K navýšení těžebního plánu společnost nutí zdražení zemního plynu v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Právě na plyn přitom firma spoléhala po odklonu od těžby. Kvůli nestabilitě na trhu je nyní uhlí bezpečnější alternativou. K těžbě suroviny v dostatečném množství ale aktuálně chybějí kapacity.
Přestože Sokolovská uhelná dlouhodobě směřuje k útlumu těžby, aktuální situace vyžaduje dočasné navýšení produkce, aby zajistila dodávky elektřiny a tepla. Kvůli konfliktu na Blízkém východě plyn zdražil. Výroba jednoho gigajoulu tepla se zvýšila zhruba o tři sta korun. Jen pro vytápění karlovarské oblasti je potřeba přibližně dvanáct set gigajoulů. Aby společnost udržela ceny tepla, musí znovu sáhnout po uhlí.
„Plán na rok 2026 byl zhruba milion sedm set tisíc tun, reálný předpoklad v tuto chvíli při prvních odhadech je nějakých tři sta až pět set tisíc tun navíc,“ řekl předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné Pavel Tomek.
V podobné situaci byla společnost před čtyřmi lety, kdy uhlí nahrazovalo plyn kvůli ruské válce na Ukrajině. S nuceným odklonem od těžby je ale návrat k této surovině složitější, mimo jiné kvůli chybějícím kapacitám.
„Nelze vyloučit, že budeme povolávat některé zaměstnance, s nimiž jsme se rozloučili na konci loňského roku,“ poznamenal Tomek.
„Růst cen se promítá nejrychleji do takzvaných spotových cen. To jsou ceny pro okamžitou dodávku. V případě zemního plynu jde o nárůst takřka na dvojnásobek,“ uvedl výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
Situace tak dopadá především na velké výrobní závody. Zemní plyn využívají jako palivo například i v sokolovské chemičce. „Důležitá bude délka konfliktu. Pokud bude trvat déle, dopad na naši firmu bude významný. Uvidíme zvýšení nákladů na zemní plyn v řádu několika milionů korun měsíčně,“ řekl výkonný ředitel a místopředseda správní rady společnosti Synthomer Jan Martinec. Pokud se konflikt brzy nevyřeší, je podle odborníků možné, že plyn v příštím roce zdraží i domácnostem.