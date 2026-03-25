Sokolovská uhelná kvůli drahému plynu zvýší těžbu uhlí


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24
Události v regionech: Kvůli drahému plynu se vrací uhlí
Sokolovská uhelná letos plánuje vytěžit až o půl milionu tun uhlí více, než původně plánovala. K navýšení těžebního plánu společnost nutí zdražení zemního plynu v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Právě na plyn přitom firma spoléhala po odklonu od těžby. Kvůli nestabilitě na trhu je nyní uhlí bezpečnější alternativou. K těžbě suroviny v dostatečném množství ale aktuálně chybějí kapacity.

Přestože Sokolovská uhelná dlouhodobě směřuje k útlumu těžby, aktuální situace vyžaduje dočasné navýšení produkce, aby zajistila dodávky elektřiny a tepla. Kvůli konfliktu na Blízkém východě plyn zdražil. Výroba jednoho gigajoulu tepla se zvýšila zhruba o tři sta korun. Jen pro vytápění karlovarské oblasti je potřeba přibližně dvanáct set gigajoulů. Aby společnost udržela ceny tepla, musí znovu sáhnout po uhlí.

„Plán na rok 2026 byl zhruba milion sedm set tisíc tun, reálný předpoklad v tuto chvíli při prvních odhadech je nějakých tři sta až pět set tisíc tun navíc,“ řekl předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné Pavel Tomek.

Místo útlumu se těžba uhlí rozšiřuje. Rypadlo na Sokolovsku už je tam, kde mělo být za pět let
V podobné situaci byla společnost před čtyřmi lety, kdy uhlí nahrazovalo plyn kvůli ruské válce na Ukrajině. S nuceným odklonem od těžby je ale návrat k této surovině složitější, mimo jiné kvůli chybějícím kapacitám.

„Nelze vyloučit, že budeme povolávat některé zaměstnance, s nimiž jsme se rozloučili na konci loňského roku,“ poznamenal Tomek.

Konec uhlí přináší zlom, na který česká energetika není připravena
Bilance | Konec uhlí v českých zemích | 3

„Růst cen se promítá nejrychleji do takzvaných spotových cen. To jsou ceny pro okamžitou dodávku. V případě zemního plynu jde o nárůst takřka na dvojnásobek,“ uvedl výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

Situace tak dopadá především na velké výrobní závody. Zemní plyn využívají jako palivo například i v sokolovské chemičce. „Důležitá bude délka konfliktu. Pokud bude trvat déle, dopad na naši firmu bude významný. Uvidíme zvýšení nákladů na zemní plyn v řádu několika milionů korun měsíčně,“ řekl výkonný ředitel a místopředseda správní rady společnosti Synthomer Jan Martinec. Pokud se konflikt brzy nevyřeší, je podle odborníků možné, že plyn v příštím roce zdraží i domácnostem.

Soud na Slovensku poslal do vazby osobu zadrženou kvůli požáru v Pardubicích

Soud na Slovensku poslal do vazby osobu zadrženou kvůli požáru v Pardubicích

09:48Aktualizovánopřed 6 mminutami
Senát rozhodne o uzákonění Dne české vlajky

ŽivěSenát rozhodne o uzákonění Dne české vlajky

před 20 mminutami
Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem

Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem

09:23Aktualizovánopřed 38 mminutami
Sněmovna má schvalovat snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň

ŽivěSněmovna má schvalovat snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň

před 1 hhodinou
Spojené státy předaly Íránu mírový plán, píše NYT

Spojené státy předaly Íránu mírový plán, píše NYT

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Nedostatek míst i prázdné třídy. Demografické rozdíly jsou pro školství další výzvou

Nedostatek míst i prázdné třídy. Demografické rozdíly jsou pro školství další výzvou

před 3 hhodinami
První polská základní škola testuje zákaz mobilů

VideoPrvní polská základní škola testuje zákaz mobilů

před 3 hhodinami
Saúdská Arábie a Kuvajt čelily úderům dronů

Saúdská Arábie a Kuvajt čelily úderům dronů

před 5 hhodinami

Sokolovská uhelná kvůli drahému plynu zvýší těžbu uhlí

Sokolovská uhelná letos plánuje vytěžit až o půl milionu tun uhlí více, než původně plánovala. K navýšení těžebního plánu společnost nutí zdražení zemního plynu v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Právě na plyn přitom firma spoléhala po odklonu od těžby. Kvůli nestabilitě na trhu je nyní uhlí bezpečnější alternativou. K těžbě suroviny v dostatečném množství ale aktuálně chybějí kapacity.
VideoV Uherském Hradišti ruší místní záhadné rány. Strážníci zdroj zatím nenašli

Zvuk připomínající střelbu už dva týdny ruší lidi v Uherském Hradišti. Budí je ze spaní a ozývá se někdy i přes den. Strážníci nevylučují, že je to naschvál a snaží se zjistit, odkud rámus vychází – zatím však marně. „Ten hluk se šíří tak, že se tříští o stěny domů a je těžké určit jeho správný směr,“ vysvětluje velitel tamních strážníků Vlastimil Pauřík. Zvuk pravděpodobně vychází z okolí Husovy ulice. Někdy se ozývá ve dvacetiminutových intervalech. Jindy ale na něj strážníci čekají marně. Pokud by se úmyslné dělání rámusu potvrdilo, hrozí možnému pachateli minimálně pokuta za rušení nočního klidu.
před 2 hhodinami

Ražbu tunelu Homole zpožďují komplikace s podložím

Komplikace v ražbě tunelu Homole na budované dálnici D35 u Vysokého Mýta na Orlickoústecku odloží jeho dostavbu. Zprovozněn bude až v roce 2027. Tunel se bude podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla objíždět, dálnice před a za ním se otevře letos v srpnu. Podle dosavadních plánů se po celém úseku D35 mezi Ostrovem na Chrudimsku a Vysokým Mýtem mělo jezdit od letošního prosince.
před 13 hhodinami

Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu. Dva soud poslal do vazby

Policie v souvislosti s pátečním žhářským útokem v průmyslové hale společnosti LPP Holding v Pardubicích zadržela tři podezřelé osoby, které obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Jedna z nich byla zadržena na Slovensku. Další dvě osoby policie dopadla v tuzemsku a soud rozhodl o jejich vzetí do vazby. Mezi zadrženými jsou státní příslušníci České republiky a Spojených států amerických. Údajná skupina, která se k útoku hlásí, hrozí LPP Holding zveřejněním ukradených dokumentů.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Hra Ochranný reflex odráží v Ostravě téma sexuálního násilí

Dvacet let hluboko ukrývané tajemství odhaluje nová inscenace v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. V české premiéře divadelníci nastudovali hru Ochranný reflex. Irská dramatička Deirdre Kinahanová v ní zpracovala téma sexuálního násilí.
před 16 hhodinami

Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale vzdušné oddělovací stěny

Sarkofág, který plánoval státní podnik Diamo, se na haldě Heřmanice v Ostravě stavět nebude. Sanace haldy bude pokračovat zejména stavbou vzdušných oddělovacích stěn. Shodli se na tom účastníci schůzky v Praze, na které byli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Diama, města Ostravy, Moravskoslezského kraje či společnosti OKK Koksovny.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Národní divadlo zahajuje generální rekonstrukci Nové scény. Za 1,8 miliardy bez DPH má především brutalistní budovu z počátku osmdesátých let lépe přizpůsobit divadelnímu provozu. Plášť ze čtyř tisíc skleněných „obrazovek“, kvůli nimž bývá stavba vyzdvihována i haněna, zůstane, projde ale renovací. Stejně jako architektonicky cenný interiér.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

V Kateřinské jeskyni v Moravském krasu měli ve středověku zřejmě dílnu penězokazci

Archeologové objevili v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu další doklady středověké penězokazecké dílny. Kovové pláty s otvory pocházejí z patnáctého století. Zajímavou lokalitu z pohledu archeologů letos přiblíží veřejnosti nové speciální prohlídky.
před 19 hhodinami
