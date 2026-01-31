Sněhu byly hromady, koně protahovaly silnice, vzpomíná Štelcl na zimu před skoro sto lety


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Týden v regionech: Paměťová stopa - Evžen Štelcl
Zdroj: ČT24

Evžen Štelcl pamatuje kruté zimy, kdy koně protahovaly silnice a děti do školy chodily kilometry pěšky. Jako mladík byl totálně nasazený v německé továrně na letecké motory a na konci války kopal zákopy. Je mu sto jedna let, stále žije aktivní život a zůstává pevně spjatý s Brnem. Jeho příběhu se věnovala Paměťová stopa.

Evžen Štelcl se narodil 12. prosince 1924 v Bystrci, která je dnes městskou částí Brna. Když mu byly čtyři roky, zasáhla Evropu jedna z nejkrutějších zim dvacátého století.

„Pamatuju si, že to bylo na přelomu let 1928 a 1929. Byl jsem u babičky v Medlánkách a byly tam veliké hromady sněhu a třicetistupňové mrazy. Silnice se protahovaly koňmi, cesty k domům se musely odhazovat,“ říká a ukazuje rukou až nad hlavu, jak vysoké byly před domy hromady.

Před pětadevadesáti lety sevřela Československo zima tisíciletí. Teplota klesla až 42 stupňů pod nulu
Jan Lauschmann / Staroměstské náměstí, 1929

Po ulici, kde bydleli, jezdil autobus do Veverské Bítýšky. Brněnská přehrada tehdy ještě neexistovala a po silnici projíždělo jen minimum aut. „Tak jsme tam hrávali fotbal,“ popisuje.

Do školy chodili pěšky čtyři kilometry

Do školy začal chodit v Bystrci, do měšťanské školy už do Komína. „Bylo to odsud tak tři, čtyři kilometry. Chodily s námi děti z Rozdrojovic a Kníniček. Vždycky jsme šli houfem. V létě i v zimě pěšky, nic nejezdilo. Takhle by měly dnes děti vyrůstat, ne aby je maminka vozila autem až do třídy,“ míní.

Má svou fotografii z desátého všesokolského sletu v Praze v červenci 1938, který se stal demonstrací jednoty a odhodlání bránit Československo před nacistickou hrozbou. „Právě když byla mobilizace, bylo tam plno vojáků. V sálech i hospodách byli ubytovaní a shromažďovali se,“ vzpomíná.

Pamatuje si také žně na podzim roku 1938. „Naši měli kousek pole. Táta sekal kosou a najednou slyšíme takové hrkání. Podívám se z kopce dolů a říkám: Táto, tam je plno vojáků.“

Bez Sokola by nebylo Československa. U vzniku republiky byl v zdravém těle zdravý duch
Sokol u vzniku republiky

„Chlapci, dneska nás obsadili Němci“

V březnu 1939 přišla okupace. „Byli jsme ve škole a pan učitel dlouho nešel na vyučování. Seděli jsme a čekali. Pak přišel a říká: Chlapci, dneska nás obsadili Němci. Dávejte na sebe pozor, nikde moc nemluvte, ať nemáte nějaký průšvih,“ vypráví. Učitel pak děti poslal domů a ředitel jim nařídil volno.

Kamarád ze Žabovřesk mu říkal o německých tancích. „Byli jsme zvědaví, tak jsme se šli podívat. Bylo škaredé počasí, padal sníh. Nebyl to tank, ale kolopás. Jeden kluk na to zaklepal a říká: Vždyť to je papundekl. A ten voják s flintou povídá: Nein papundekl, das ist plech. A flintou na to klepal, aby dokázal, že to není papír,“ směje se pamětník.

Evžen Štelcl (1944)
Zdroj: Archiv pamětníka

Ještě před vyučením musel do továrny na letecké motory jako totálně nasazený. „Němci se báli náletů, tak nás přestěhovali do Blanska. Jezdili jsme vlakem. Když byly nálety, zůstávali jsme třeba hodinu trčet v tunelu,“ popisuje.

V lednu 1945 byl nasazený na budování zákopů. „Odvezli nás do Oseku za Přerov, tam jsme byli měsíc. Kopali jsme, ale všechno bylo zmrzlé. To se víc polámalo nářadí, než vykopalo,“ vzpomíná.

Maturoval v krytu. Nejvíc stoletého Josefa Straku nabíjejí kamarádi
Josef Straka ukazuje fotografii z vojny

Celý život – více než sto let – žije v Brně-Bystrci. Vyučil se pasířem, pracoval ale také jako řidič tramvaje, taxikář a školník. „Přežil jsem dvanáct prezidentů, od (Tomáše G.) Masaryka až po (Petra) Pavla. Doufám, že uvidím i toho třináctého,“ říká. Vyprávění uzavírá zpěvem: „Já su ten Bystrčák, bystrckej kluk.“

Výběr redakce

V Česku končí těžba černého uhlí

V Česku končí těžba černého uhlí

před 9 mminutami
Poradce slovenského premiéra Lajčák rezignuje. Figuruje v Epsteinových spisech

Poradce slovenského premiéra Lajčák rezignuje. Figuruje v Epsteinových spisech

15:39Aktualizovánopřed 38 mminutami
Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu

Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu

11:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nově zveřejněné Epsteinovy spisy ukazují na Trumpa, Muska či Gatese

Nově zveřejněné Epsteinovy spisy ukazují na Trumpa, Muska či Gatese

15:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle nemocnic tři desítky lidí

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle nemocnic tři desítky lidí

08:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami
„Zemřel půl kilometru od cíle.“ Útoků na ukrajinské dobrovolníky přibývá

„Zemřel půl kilometru od cíle.“ Útoků na ukrajinské dobrovolníky přibývá

před 10 hhodinami
Americká vláda vstoupila do shutdownu

Americká vláda vstoupila do shutdownu

01:44Aktualizovánopřed 10 hhodinami
Kratom může být ve vysokých dávkách nebezpečný. Po jeho požití loni zemřelo třináct lidí

Kratom může být ve vysokých dávkách nebezpečný. Po jeho požití loni zemřelo třináct lidí

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

V Česku končí těžba černého uhlí

V posledním černouhelném dole v zemi, Dole ČSM na Karvinsku, končí těžba. Na noční směně se v posledním porubu zastaví v sobotu stroje. Uzavře se tak 250 let dlouhá kapitola těžby černého uhlí na českém území. Ze společnosti OKD odchází 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Symbolický poslední vozík vyveze OKD 4. února.
před 9 mminutami

Sněhu byly hromady, koně protahovaly silnice, vzpomíná Štelcl na zimu před skoro sto lety

Evžen Štelcl pamatuje kruté zimy, kdy koně protahovaly silnice a děti do školy chodily kilometry pěšky. Jako mladík byl totálně nasazený v německé továrně na letecké motory a na konci války kopal zákopy. Je mu sto jedna let, stále žije aktivní život a zůstává pevně spjatý s Brnem. Jeho příběhu se věnovala Paměťová stopa.
před 1 hhodinou

Kotas odmítá sjezd sudetských Němců v Brně, Macek zdůrazňuje dialog a pietu

Plánovaný sjezd sudetských Němců v Brně rozděluje politickou scénu i veřejnost. Zatímco zastupitel Brna-střed Tomáš Kotas (SPD) označuje akci za necitlivou a nemorální vůči obětem nacistické okupace, David Macek z festivalu Meeting Brno v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou zdůraznil dialog, pietu a smíření s minulostí.
před 2 hhodinami

Sexuální útok se zařadil mezi nejčastější mravnostní trestné činy

V roce 2025 policie řešila 328 případů trestného činu sexuální útok. Dělá to z něj čtvrtý nejčastější mravnostní trestný čin. Sexuální útok je součástí trestního zákoníku od ledna 2025. Jde o nesouhlasné sexuální aktivity, které jsou jiné než pohlavní styk, například osahávání. V minulosti spadaly takové skutky pod trestný čin znásilnění.
před 9 hhodinami

Novela stavebního zákona může oslabit ochranu památek, varují odborníci

Zástupci akademické obce, odborné spolky i ombudsman varují před dopady novely stavebního zákona na památkovou péči. Norma, kterou poslanci projednávají, výrazně uvolňuje pravidla v památkových rezervacích a zónách a ruší ochranná pásma. Kritici se obávají nevratných škod i ztráty mezinárodní prestiže Česka. Vůči změnám v zákoně se vymezili v otevřeném dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a poslancům.
před 21 hhodinami

Pět kilogramů ryzího zlata. Zakopaný poklad našli turisté

Novověký poklad nalezený loni u Zvičiny u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku je podle Puncovního úřadu zlatý, informovali zástupci Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové. Poklad byl zakopán po roce 1921. Zlaté předměty obsahující 598 mincí a více než tři desítky šperků, tabatěrek a jednotlivostí našli turisté na úbočí vrchu a odevzdali muzeu. Provedená analýza potvrdila ryzost zlata téměř u šesti set mincí. Hodnota nalezeného zlata je přes 11 milionů korun.
včera v 11:08

Bílý strom Blanenska roste i bez fotosyntézy. Vědci zkoumají unikátní záhadu

Český vědecký tým zaujal mimořádný buk albín z Moravského krasu. Metr vysoký strom postrádá chlorofyl, a přestože nefotosyntetizuje, roste zhruba třicet let. Odborníci se zaměřili na zdroje, ze kterých strom získává cukry, aby přežil. Výsledky publikovali v časopise Tree Physiology.
včera v 10:53

Hlavní tah na Rakovnicku zůstane po vyproštění cisterny týden uzavřený

Cisternu, která ve čtvrtek havarovala u Žďáru na Rakovnicku, se v pátek ráno podařilo vyprostit a odtáhnout. Silnice I/27 ale zůstane ještě asi týden uzavřena. Důvodem jsou sanační práce a odstraňování kontaminované zeminy, informovala policie. Cisterna převážela naftu a benzin, osm až deset tisíc litrů uniklo, větší část do půdy a do potoka.
včera v 08:28
Načítání...