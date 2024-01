Praha požaduje audit tendru na metro D, zakázku ale rušit nechce

Rozhodnutí radních hlavního města je reakcí na rozhodnutí antimonopolního úřadu, audit se bude zabývat právě postupem dopravního podniku při výběru vítězného sdružení. „Myslím si, že to je důležitý krok k tomu, aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti o výběrovém řízení,“ podotkl Hřib. Audit bude dozorčí rada podle něj zadávat na svém nejbližším jednání 31. ledna.

Stavba nové linky pražského metra začala v roce 2022, ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Navazovat má právě úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, kterého se týká zmíněný tendr. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Původní předpoklad dokončení byl rok 2029, kvůli sporům bude ale pravděpodobně posunut.

Antimonopolní úřad v současnosti vede i další správní řízení, a to o návrhu proti vyloučení společnosti PVM Metro DII JV ze zadávacího řízení. V obou správních řízeních úřad vydal předběžné opatření, které pražskému dopravnímu podniku zakazuje uzavřít smlouvu s dodavatelem až do pravomocného rozhodnutí.

Metro bez řidiče

Pražský dopravní podnik také plánuje vypsat soutěž s odhadovanou hodnotou 86 miliard korun na automatizaci provozu na lince metra C spolu s nákupem automatických vlaků pro budovanou linku D.

Zakázka bude zahrnovat nákup 52 automatických souprav na linku C, 16 souprav na linku D a nutné úpravy stanic v celkové hodnotě 35,9 miliardy korun. Zbytek hodnoty zakázky tvoří provozní náklady na zajištění údržby po dobu 35 let. Dodávka všech vlaků by se měla uskutečnit po roce 2029.

Soutěž město podle Hřiba s ohledem na nutnost testování a homologace vlaků potřebuje vypsat co nejdříve a vítěze chce mít vybraného zhruba za dva roky. „Automatizace nám umožní zkrátit interval na devadesát sekund, což povede k významnému nárůstu přepravní kapacity linky C,“ dodal náměstek. V případě nyní stavěné linky D se s automatickým provozem počítá od počátku.