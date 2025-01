Praha plánuje rekonstrukci magistrály

Praha připravuje rekonstrukci severojižní magistrály v Sokolské a Legerově ulici, kde mají přibýt přechody, 120 stromů či oddělené cyklostezky. Úpravy mají přinést zklidnění dopravní tepny, ale zároveň by neměly mít zásadní vliv na její průjezdnost. Studie zahrnuje i rekonstrukci blízké Ječné ulice a město také připravuje úpravy dalších částí magistrály.

Návrh úprav ve čtvrtek představili zástupci magistrátu, Prahy 2 a Technické správy komunikací (TSK), která projekt připravuje.

Změny se budou týkat úseku ulic od Karlova po Muzeum. Studie proveditelnosti by podle projektanta Petra Macka měla být hotová letos v březnu, navážou asi dvouleté projekční práce. „Pokud půjde vše podle harmonogramu, tak bychom měli mít vše do pěti až sedmi let zrealizované,“ dodala projektová manažerka Lucie Kočišová z TSK.