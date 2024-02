Praha 1 vyzvala aktivistu Thora k odstranění přístřešků před Úřadem vlády. Ten to odmítá

Praha 1 v pondělí vyzvala protivládního aktivistu Ondřeje Thora, který od loňského května táboří na prostranství před Úřadem vlády, aby z místa odstranil své přístřešky. Thor na to má pět dnů od převzetí výzvy, může se ještě odvolat k pražskému magistrátu. Pokud stánky neodstraní a neuspěje s odvoláním, hlavní město je připraveno tábořiště odstranit. Informovali o tom zástupci Prahy 1 a magistrátu. Tábořiště by podle starostky městské části Terezie Radoměřské (TOP 09) mohlo zmizet v polovině dubna. Thor reagoval, že město jedná protiprávně a že své stánky nezlikviduje. Pokud bude třeba, bude se bránit soudně a držet hladovku.

Zástupci města dříve uvedli, že s ohledem na petiční zákon nelze se stánky nic dělat, nyní hovoří o tom, že jde o zneužívání práva petičního a tábořiště musí zmizet. „Budeme požadovat, aby se tento prostor vyklidil, protože neplní místo petiční tak, jak říká,“ řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). „Zákon je moc široce pojatý a měl by být více vymezen proti těm, kteří to zneužívají. A jsme přesvědčeni, že toto zneužití je,“ dodala Radoměřská.

„Má (Thor) pět dní od převzetí zásilky, pokyn odešel v pondělí do datové schránky. Čekáme, že řádně zareaguje a slum odstraní. Když ne, může se odvolat k hlavnímu městu Praha. Pokud se město vysloví tak, že je třeba místo odstranit, naběhne lhůta a v okamžiku, kdy to nabude právní moci, tak bude povinen to odstranit,“ vysvětlila podrobně Radoměřská.

Nejpozději v polovině dubna

Pokud by ani poté aktivista nevyhověl, radnice podle starostky požádá hlavní město jako vlastníka prostranství, aby zajistilo odstranění přístřešků. „Hlavní město je připraveno zasáhnout a svými prostředky to odstranit,“ uvedla Radoměřská. „Se započítáním všech úředních lhůt počítáme s tím, že by místo mohlo být odstraněno v půlce dubna,“ doplnila.

Radnice je podle Radoměřské připravena i na soudní spor, který by mohl po odstranění následovat. „Myslíme ale, že je to správné, aby se v budoucnu k podobným věcem vyjádřil soud. Vznikne alespoň judikát, který bude zpřesňovat, co ještě lze považovat za petiční stánek, a co nikoliv,“ řekla.