Písek loni vybral z pokut na nové dálnici 15 milionů korun


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
Na nové dálnici D4 mezi Pískem a Příbramí došlo loni k více než dvaceti tisícům přestupků. Písečtí úředníci řešili hlavně překročení povolené rychlosti. Tomu nejrychlejšímu „závodníkovi" naměřili 235 kilometrů v hodině. Na pokutách vybrali přes 15 milionů korun. Peníze použili na dopravní stavby, zařízení a bezpečnost chodců v Písku. Situaci na D4 sledují kamery, dispečeři i policie. V celém padesátikilometrovém úseku se stalo v loňském roce 45 nehod. Jedna z těch vážnějších byla pod vlivem alkoholu – poté, co vjel řidič do protisměru, střetl se s dodávkou.

Písek loni vybral z pokut na nové dálnici 15 milionů korun

před 2 hhodinami

Dvacet pět tisíc přihlášek na SŠ za týden, uchazeči mají čas do 20. února

Za první týden podalo přihlášky na střední školy dvacet pět tisíc dětí. Většina se ještě rozhoduje. Přihlášku si mohou podat až do 20. února. Přijímačky budou psát v první polovině dubna. Už minulý týden ale žáci mohli posoudit své znalosti zdarma na zkoušce nanečisto od Cermatu. Komerční organizátoři po ní zaznamenávají větší zájem o volné termíny. V Praze je letos přes jedenáct tisíc deváťáků, tedy o pár stovek méně než loni. Zhruba třetina přihlášek na zdejší střední školy ale chodí ze Středočeského kraje. Celkově je pro více než sto tisíc deváťáků na veřejných školách sto sedmnáct tisíc míst. Nabídka vzhledem k demografii mírně klesla. Některé obory ale posilují, reagují například na poptávku na pracovním trhu.
před 14 hhodinami

Nelegální odpad z Brna začne německá firma odvážet v úterý, uvedlo ministerstvo

Více než 280 tun nelegálního odpadu, který do brněnských Horních Heršpic navezla německá firma Roth Interantional, začne německá strana odvážet v úterý 10. února. Na sociální síti X o tom informovalo ministerstvo životního prostředí.
včera v 08:57

Teplárna Kladno vyzvala energetický úřad, aby vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Ta ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti, řekla v pátek mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková. Ze zákona by ale nemělo nastat přerušení dodávek tepla bez náhrady. Dodávky tepla nejsou ohroženy, uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače.
6. 2. 2026Aktualizováno6. 2. 2026

Policistovi za postřelení muže, který později zemřel, hrozí 16 let vězení

Obvinění z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti čelí policista, který podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) loni v srpnu postřelil v pražských Ďáblicích muže, jenž na ulici napadl manželku, kterou se snažil odtáhnout do bytu, a následně se v bytě sám zabarikádoval. Muž poté zemřel v nemocnici. O obvinění policisty, kterému v případě odsouzení hrozí až 16 let vězení, informovaly Novinky.cz. Podle webu obviněný zůstává ve službě u pražské policie, působí ale beze zbraně.
6. 2. 2026

Zakázku na cyklověž v Hradci vyhrál uchazeč kritizovaný z nezkušenosti

Hradec Králové chce postavit novou cyklověž pro 120 kol s fotovoltaikou. Zakázku za 22,4 milionu korun bez DPH vyhrál podnikatel a učitel královéhradecké průmyslové školy Václav Břeň, který přitom podobný objekt dosud nikdy nerealizoval. Podoba ani provoz systému zatím nejsou veřejně známé.
5. 2. 2026Aktualizováno5. 2. 2026

V penzi bývalé učitelce chyběly děti. Teď pomáhá ve školce jako „babička“

Mateřské školy v Pardubicích zapojují do výuky aktivní seniory. V rámci projektu DOBRO-SEN pomáhají dobrovolné „babičky a dědečkové“ dětem ve třídách a učitelům s každodenní péčí. Projekt přináší prospěch oběma generacím a funguje už více než dekádu.
5. 2. 2026

Návštěva staré dámy zviklá morálku v Ostravě

Příjezd bývalé a nyní zámožné rodačky vyvolá ve zchudlém městě morální dilema. Ve hře Návštěva staré dámy ho před sedmdesáti lety rozehrál švýcarský dramatik Friedrich Dürrenmatt. Nyní groteskní tragikomedii nejen o tom, co vše lze koupit za peníze, uvádí Komorní scéna Aréna v Ostravě.
5. 2. 2026
