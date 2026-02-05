V penzi bývalé učitelce chyběly děti. Teď pomáhá ve školce jako „babička“

Mateřské školy v Pardubicích zapojují do výuky aktivní seniory. V rámci projektu DOBRO-SEN pomáhají dobrovolné „babičky a dědečkové“ dětem ve třídách a učitelům s každodenní péčí. Projekt přináší prospěch oběma generacím a funguje už více než dekádu.
V mateřské škole Korálek v Pardubicích učila Venuše Novotná téměř čtyřicet let. Děti jí po odchodu do penze chyběly, a tak se do tříd vrátila jako babička-dobrovolnice. Učitelství bylo jejím posláním. „Dává mi to radost, potěšení a elán do dalších činností,“ řekla.
Za dětmi chodí nejméně jednou týdně. Nejmenším pomáhá s oblékáním, při jídle nebo během různých aktivit. „Je to skvělé, že máme další ruce navíc. Zrovna s malými dětmi, které je potřeba mít stále pod dohledem,“ uvedla učitelka MŠ Korálek Martina Vargová.
Dědečkové se příliš nehrnou
Projekt s názvem DOBRO-SEN, v jehož rámci se dobrovolníci z řad aktivních seniorů zapojují jako laskavé a trpělivé „babičky a dědečkové“ do chodu mateřských škol, začal před dvanácti lety. Myšlenka vznikla během komunitního plánování sociálních služeb na pardubickém magistrátu. Cílem bylo podpořit seniory v aktivním způsobu života a zároveň je zapojit do činností, které mají společenský smysl a přinášejí jim radost i pocit užitečnosti.
Za tu dobu pomáhalo v mateřských školách s dětmi padesát seniorek. „Jedná se o ženy, které za sebou mají zajímavou a pestrou pracovní kariéru. Na podzim svého života nám takhle úžasně pomáhají a seberealizují se. Muže se nám ale nedaří zapojovat v takové míře, jak bychom si přáli. Rádi bychom mezi sebou přivítali i další dědečky,“ poznamenal náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice). Zatím se přihlásil pouze jeden.
Děti se učí trpělivosti a respektu
Další dobrovolníky by uvítali i v Korálku. Na šest tříd tam nyní působí jen dvě takzvané babičky. „Děti jsou rády, že tady babičky mají. Přibíhají k nim, objímají je. Babička je takový mazlící element,“ přiblížila ředitelka MŠ Korálek Petra Vopršalová.
„Senioři neztrácejí kontakt s okolním světem a ve školkách se cítí být potřební. Často sami říkají, že si díky dětem připadají mladší. A děti se přirozenou cestou učí trpělivosti, respektu i tomu, že stáří je součástí života,“ doplnila koordinátorka Dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Lucie Křivková.
Babičky a dědečci se mohou hlásit do kterékoliv městské mateřské školy v Pardubicích přímo u ředitelů nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách Dobrovolnického centra KONEP. „Nikdy není pozdě začít měnit svět. Třeba jen tím, že někomu darujete trochu svého času,“ uzavřela Křivková.
Pardubický projekt je svou podobou unikátní. Babičky a dědečci chodí do školek například číst dětem pohádky před spaním nebo v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Ten má speciální pravidla. Senioři dětem nejen čtou, ale o pohádkách diskutují a vyplňují pohádkové sešity.