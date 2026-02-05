V penzi bývalé učitelce chyběly děti. Teď pomáhá ve školce jako „babička“


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24
Události v regionech: Pardubice mají zájem o zapůjčené prarodiče
Zdroj: ČT24

Mateřské školy v Pardubicích zapojují do výuky aktivní seniory. V rámci projektu DOBRO-SEN pomáhají dobrovolné „babičky a dědečkové“ dětem ve třídách a učitelům s každodenní péčí. Projekt přináší prospěch oběma generacím a funguje už více než dekádu.

V mateřské škole Korálek v Pardubicích učila Venuše Novotná téměř čtyřicet let. Děti jí po odchodu do penze chyběly, a tak se do tříd vrátila jako babička-dobrovolnice. Učitelství bylo jejím posláním. „Dává mi to radost, potěšení a elán do dalších činností,“ řekla.

Za dětmi chodí nejméně jednou týdně. Nejmenším pomáhá s oblékáním, při jídle nebo během různých aktivit. „Je to skvělé, že máme další ruce navíc. Zrovna s malými dětmi, které je potřeba mít stále pod dohledem,“ uvedla učitelka MŠ Korálek Martina Vargová.

Dědečkové se příliš nehrnou

Projekt s názvem DOBRO-SEN, v jehož rámci se dobrovolníci z řad aktivních seniorů zapojují jako laskavé a trpělivé „babičky a dědečkové“ do chodu mateřských škol, začal před dvanácti lety. Myšlenka vznikla během komunitního plánování sociálních služeb na pardubickém magistrátu. Cílem bylo podpořit seniory v aktivním způsobu života a zároveň je zapojit do činností, které mají společenský smysl a přinášejí jim radost i pocit užitečnosti.

Za tu dobu pomáhalo v mateřských školách s dětmi padesát seniorek. „Jedná se o ženy, které za sebou mají zajímavou a pestrou pracovní kariéru. Na podzim svého života nám takhle úžasně pomáhají a seberealizují se. Muže se nám ale nedaří zapojovat v takové míře, jak bychom si přáli. Rádi bychom mezi sebou přivítali i další dědečky,“ poznamenal náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice). Zatím se přihlásil pouze jeden.

Děti se učí trpělivosti a respektu

Další dobrovolníky by uvítali i v Korálku. Na šest tříd tam nyní působí jen dvě takzvané babičky. „Děti jsou rády, že tady babičky mají. Přibíhají k nim, objímají je. Babička je takový mazlící element,“ přiblížila ředitelka MŠ Korálek Petra Vopršalová.

„Senioři neztrácejí kontakt s okolním světem a ve školkách se cítí být potřební. Často sami říkají, že si díky dětem připadají mladší. A děti se přirozenou cestou učí trpělivosti, respektu i tomu, že stáří je součástí života,“ doplnila koordinátorka Dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Lucie Křivková.

Babičky a dědečci se mohou hlásit do kterékoliv městské mateřské školy v Pardubicích přímo u ředitelů nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách Dobrovolnického centra KONEP. „Nikdy není pozdě začít měnit svět. Třeba jen tím, že někomu darujete trochu svého času,“ uzavřela Křivková.

Pardubický projekt je svou podobou unikátní. Babičky a dědečci chodí do školek například číst dětem pohádky před spaním nebo v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Ten má speciální pravidla. Senioři dětem nejen čtou, ale o pohádkách diskutují a vyplňují pohádkové sešity.

Aktuálně z rubriky Pardubický kraj

V penzi bývalé učitelce chyběly děti. Teď pomáhá ve školce jako „babička“

Mateřské školy v Pardubicích zapojují do výuky aktivní seniory. V rámci projektu DOBRO-SEN pomáhají dobrovolné „babičky a dědečkové“ dětem ve třídách a učitelům s každodenní péčí. Projekt přináší prospěch oběma generacím a funguje už více než dekádu.
před 43 mminutami

Počasí v částech Česka zkomplikovalo dopravu

Ledovka a námraza zkomplikovaly v úterý dopravu v části Česka. Například ve Středočeském kraji, kde některé autobusové spoje vůbec nevyjely. Problémy se objevily také na jižní Moravě, kde byly některé komunikace zcela nesjízdné a regionální autobusové linky tak neobsluhovaly některé obce. Nehody dočasně zablokovaly dálnici D8 na severu Čech. U Holušic na Strakonicku došlo k vážné autonehodě. Meteorologové před polednem varovali před ledovkou a námrazou na Českomoravské vrchovině, které mají trvat až do noci na čtvrtek.
3. 2. 2026Aktualizováno3. 2. 2026

Na Českomoravské vrchovině se kromě námrazy tvoří i ledovka

Na Českomoravské vrchovině a v jejím okolí se od pondělního večera při zesilujícím větru tvoří námraza – může být i silná a lidé v regionu by s ní měli počítat do středečního večera, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). S ohledem na tvorbu námrazy varoval před rizikem lámání větví či trhání drátů elektrického vedení. Večer ČHMÚ přidal pro širší oblast varování i před ledovkou.
2. 2. 2026Aktualizováno2. 2. 2026

Při požáru v pečovatelském domě v České Třebové zemřel člověk

Při požáru domova s pečovatelskou službou v České Třebové na Orlickoústecku v noci na neděli zemřel jeden z klientů domova, sdělil zástupce města. Hořet začalo v jednom z přízemních pokojů pozdě večer, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
1. 2. 2026Aktualizováno1. 2. 2026

Sníh zkomplikoval dopravu

Počasí ve čtvrtek ochromilo dopravu. Některé středočeské příměstské spoje nevyjely, jiné se zpozdily. Hromadná doprava nabírala zpoždění také v Praze. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě země, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně.
29. 1. 2026Aktualizováno29. 1. 2026

Kraje půjčují sociálním službám kvůli rozpočtovému provizoriu stovky milionů

Kraje půjčují sociálním službám stovky milionů korun, aby jim na začátku roku nechyběly peníze především na mzdy. Peníze od státu přicházejí se zpožděním každý rok, letos je ale situace složitější kvůli rozpočtovému provizoriu. Při větším výpadku financování by mohlo hrozit omezení nebo dokonce ukončení provozu některých služeb. Organizace budou muset peníze vrátit do konce června, kdy už by mělo být jejich financování jasné.
29. 1. 2026

Proseč koupila budovu, kterou nepotřebuje. Aby předešla vzniku ubytovny

Proseč na Chrudimsku utratila čtvrtinu svého ročního rozpočtu za nákup staré továrny na dýmky, přestože objekt vůbec nepotřebuje. Transakce za osm milionů přitom ohrozí další městské investice – údržbu ulic nebo revitalizaci náměstí. Radnice krokem chtěla předejít tomu, aby objekt využili takzvaní obchodníci s chudobou. Město vychází z negativních zkušeností se současnou ubytovnou. V opuštěné továrně město uvažuje o prostorách pro dětskou skupinu, pro podnikání nebo nájemní byty. Náklady na rekonstrukci však mohou být několikanásobně vyšší než pořizovací cena objektu.
25. 1. 2026

Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

Ledovka, která se od pátečního rána vyskytuje především na jižní Moravě, se bude převážně na Moravě tvořit také v noci na sobotu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na západě republiky mohou teploty o víkendu klesnout až k minus sedmi stupňům Celsia. Od nedělního večera pak začne od jihovýchodu na většině Česka pršet a postupně se začne oteplovat.
23. 1. 2026
