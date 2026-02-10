V Pardubicích vzniká petice proti likvidaci holubů plynem

Lidé v Pardubicích podepisují petici za humánní regulaci městských holubů. Nelíbí se jim postup založený na odchytu ptáků do klecí a usmrcování oxidem uhličitým. Město takto ročně zlikviduje až tisíc holubů. Signatáři petice požadují systém holubníků a výměny vajec, což považují za šetrnější způsob. Magistrát stávající metodu obhajuje efektivností i souladem s legislativou, změně se ale nebrání.
„My, níže podepsaní občané, žádáme město Pardubice, aby přehodnotilo dosavadní způsob regulace městských holubů, založený na jejich odchytu a usmrcování oxidem uhličitým, a nahradilo jej moderním, humánním a dlouhodobě účinným řešením – systémem městských holubníků s odbornou správou a kontrolovanou regulací populace,“ stojí v petici.
Pardubice se pravidelným odchytem městských holubů zabývají od roku 2013 a provozují deset odchytových klecí. Ty jsou od prosince do března umístěny na budovách s plochou střechou ve vlastnictví města. Prostřednictvím specializované firmy jsou holubi následně zplynováni oxidem uhličitým.
„Je na to veterinární zápis a se všemi je nakládáno v opatrném režimu – jsou přepravováni v pytlech, v klecích se mění voda a dosypává se zrní,“ vysvětlil referent odboru životního prostředí magistrátu města Roman Slach. Podle něj byla tato metoda v době schválení doporučena ochránci přírody jako ta nejhumánnější. Ročně se takto v Pardubicích odchytí okolo 950 holubů. Cílem je podle magistrátu snížení jejich populace na hranici únosnosti a ochrana obyvatelstva.
„Usmrcovat holuby mi přijde z lidského hlediska jako strašně špatný způsob regulace. Obzvlášť když už existují městské holubníky,“ míní iniciátorka petice a obyvatelka Pardubic Marcela Hlaváčková. „Na jedné straně děti učíme, aby měly rády přírodu a zvířata, a na té druhé chytáme živé bytosti do klecí a plynujeme je.“
Regulační holubníky jsou etičtější a osvědčené, míní odborník
Jako neetickou tuto formu snižování holubí populace označuje také spolek Obecní holubník. „Je to jedna z účinných metod, ale v dnešní době ji samozřejmě považuji za barbarství,“ uvedl předseda a zakladatel Michal Ďuríček. Organizace vznikla v roce 2020 a jako první v Česku představila koncept regulačních holubníků, který považuje za osvědčený, etický a moderní způsob regulace.
„Holubi se do takových holubníků stáhnou a regulace probíhá výměnou jejich vajec za falešná“ popsal Ďuríček. Tento systém je podle něj v západních zemích běžný a funkční. Například v Německu, odkud bral spolek inspiraci, už od devadesátých let minulého století.
Regulaci pomocí holubníků v posledních letech zavedly Praha, Brno nebo Plzeň. Systém městských holubníků si pochvalují v Českých Budějovicích, kde už mají dva a uvažují o zřízení dalších. „Jako město je podporujeme. Jsou efektivní, udělalo to hodně velký pozitivní vliv. Dříve to tu bylo zaneřáděné, dnes už není,“ řekla mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welzlová.
Pardubice se zřízení městského holubníku do budoucna nebrání, v současné době ale k tomu dle Slacha nemají adekvátní prostory. Obnovily také diskuzi s ostatními krajskými městy, aby se k problematice vyjádřila a přidala své poznatky.
Lidem vadí znečištění, holubníky by mohly pomoct
Pardubice v průběhu roku sbírají podněty od občanů, kteří žádají o snížení populace holubů v konkrétních lokalitách kvůli tomu, že svým posedáváním ničí nemovitosti nebo způsobují nemoci. „Holubi nepřenášejí nemoci na lidi. Nahromaděný trus infekčním rizikem je, ale ten se dá uklidit a není důvodem zabíjet. A perfektně to vyřeší právě holubník, kde holubi tráví asi osmdesát procent času, a neznečišťují tak veřejný prostor svým trusem,“ vysvětlil předseda spolku Obecní holubník.
V holubníku se podle něj také těmto ptákům dodává vápník a kamínky, kvůli kterým vyzobávají fasády. Ty jsou důležité pro jejich trávení. Přínos ve zřízení holubníků vidí i hospodárný. „Jsou ekonomicky výhodnější než odchyt, provoz není nákladný. Počáteční investice přitom také nemusí být vysoká,“ dodal Ďuríček.
Papírovou petici podle iniciátorky Marcely Hlaváčkové už podepsaly stovky lidí, konkrétní číslo zatím nechce zveřejnit. Po konci února se ji chystá uzavřít a odnést na magistrát, kde plánuje také předložit další argumenty.