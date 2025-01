Holuby v Trutnově likvidují, dobrovolnice navrhuje jinou cestu

Holubi mají své útočiště na půdě domu nad jednou z prodejen v Trutnově. Jiný prostor nemají. „Neřeší se to, nijak. Když už město dalo nějaký návrh, že by se holubinec zřídil, tak to zase lidé shodili,“ podotýká obyvatelka Trutnova.

Lidé si projekt na městský holubník neodhlasovali v participativním rozpočtu. Návrh podala dobrovolnice Eliška Trunečková, která má veterinární vzdělání a zajímá se o zdravotní stav holubů. Zraněné převáží k sobě domů. V jednom bytě má šedesát zraněných nebo infikovaných holubů.

„Co se týká nemocných holubů, případně holubích mláďat, tak tam se vždycky snažím zjistit příčinu jejich problému a pak je vyléčit,“ popisuje Trunečková. Ta kontroluje také infekce, které by mohly být přenosné na člověka. Vlastní cestou reguluje i počet holubů ve městě. Aby se holubi nepřemnožovali, vyměňuje nakladená vajíčka za umělá.