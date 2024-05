Brno chystá městský holubník. Ptákům podstrčí falešná vejce, aby snížilo jejich populaci

Brno bude mít svůj první městský holubník. Ten momentálně vzniká na střeše jedné z magistrátních budov v Kounicově ulici. Na samotné výstavbě se podílejí střední školy stavebních řemesel. Město se pro výstavbu rozhodlo proto, aby ustálilo populaci holubů a snížilo nepořádek v ulicích Brna. Ptákům bude vybírat hnízda a vejce měnit za falešná. Jenže aby holubů ubylo výrazněji, muselo by být holubníků víc.

Holubník se nyní instaluje přímo na střechu magistrátu. Právě zástupci města Brna si od nového holubího domova slibují, že pomůže ustálit populaci těchto ptáků a také že bude v ulicích méně nepořádku. „Uvidíme, zatím tam ti holubi létají, ale neříkáme, že to vyřeší celý problém v našem městě,“ řekl náměstek brněnské primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Na nelehkou práci však není sám. Podle mistra odborného výcviku Jana Klusáka na holubníku pracovalo šest až sedm studentů. „Jsou to desítky, možná stovky hodin prací našich žáků,“ dodal ředitel školy Jiří Košťál.

„Některá vajíčka, co tam holubi snáší, jsou vyměňována za atrapy. Tady je to pro třicet párů, populace v Brně holubů je odhadována zhruba na třicet tisíc, takže jeden holubník je jen první krok. Aby byla zajištěna nějaká větší kontrola populace, tak by bylo potřeba rozhodně větší množství těchto holubníků,“ dodala ornitoložka z jihomoravské pobočky České společnosti ornitologů Gabriela Štětková.

Práce na novém holubníku by měli studenti definitivně dokončit v příštím týdnu. Další městský holubník má vzniknout v Brně-Bohunicích, a to na půdě vazební věznice.