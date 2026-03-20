Otevřela se zmodernizovaná stranice metra B Českomoravská


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Cestující pražské MHD mohou od pátečního dopoledne znovu využívat stanici linky metra B Českomoravská. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po rekonstrukci, která trvala přes 14 měsíců. Město usilovalo o její zprovoznění před začátkem mistrovství světa v krasobruslení, které se koná v přilehlé O2 areně od 24. do 29. března.

Vlaky stanicí pouze projížděly od 6. ledna 2025, rekonstrukce měla původně trvat přibližně rok. Protáhla se však kvůli nosným konstrukcím, které byly v horším stavu, než se předpokládalo. Oprava si vyžádala několik víkendových výluk provozu mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. DPP ve stanici vyměnil původní sovětské eskalátory, obnovil elektroinstalace a další zařízení.

Původní keramické obklady nahradily skleněné panely s bublinami z dílny designéra Maxima Velčovského. Součástí rekonstrukce byla také sanace průsaků vody.

Českomoravská byla poprvé otevřena 22. listopadu 1990, kdy prodloužila linku B z Florence a stala se tak konečnou stanicí. Tou zůstala až do otevření stanice metra Černý most v roce 1998. Vloni na jaře město řešilo přejmenování stanice, aby název odkazoval na blízkou O2 arenu. Místopisná komise se tehdy shodla na názvu Aréna Libeň.

Rekonstrukce stanice Českomoravská omezí provoz metra na trase B
Stanice metra B Českomoravská

Metro čeká další omezení

Uzavřena je nyní stanice metra na lince A Flora. Kompletní rekonstrukce spojená s výměnou eskalátorů a vybudováním výtahu by měla skončit na přelomu listopadu a prosince. V loňském prosinci se po téměř roční rekonstrukci otevřela zmodernizovaná stanice metra C Pankrác. V minulých letech DPP kompletně opravil stanici linky A Jiřího z Poděbrad, kde přistavěl výtahy pro bezbariérový přístup.

Připravena je oprava stanice na lince metra A Hradčanská, která začne po otevření Flory. Podnik podle dřívějších informací plánuje zahájit kompletní rekonstrukci také ve stanici Želivského.

Stanice metra Hradčanská se kvůli rekonstrukci uzavře až příští rok
Vstup do stanice metra Hradčanská

V pardubické průmyslové zóně hořely dvě budovy, hasiči požár dohašují

V průmyslové zóně v Pardubicích od časného pátečního rána hořela skladovací hala a oheň se rozšířil na administrativní budovu, která stojí vedle. Hasiči proto vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Okolo osmé hodiny ranní hasičský sbor na síti X informoval, že dohašují skrytá ohniska. Odhadovanou výši škody ani příčinu požáru zatím neuvedli. Podle mluvčího hasičů Miroslava Poláka nikdo nebyl zraněn.
před 3 hhodinami

Kriminalisté odhalili korupci u zkoušek pro revizní techniky

Ústečtí kriminalisté obvinili tři zaměstnance Technické inspekce České republiky (TIČR). Viní je z desítek nelegálně vydaných osvědčení pro revizní elektrotechniky a přijímání úplatků. Policisté zadrželi u jednoho z nich čtyři miliony korun v hotovosti.
před 5 hhodinami

VideoPlzeňský festival světel Blik Blik nabízí nejsložitější projekci v dějinách akce

V Plzni ve čtvrtek začal festival světla s názvem Blik Blik. Letos je pro velký zájem poprvé třídenní a nabídne sedmnáct světelných instalací od českých i světových umělců. Ty jsou rozprostřené po celém městě, třeba i v jindy nepřístupném dvoře renesanční radnice. Návštěvníky tam čeká dílo českého autora Jana Hladila. Jde o nejsložitější projekci v jedenáctileté historii festivalu.
před 13 hhodinami

Podívejte se, kolik kde přibylo aut a jak pomohly obchvaty

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o dvanáct procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi, kde loni projelo za 24 hodin průměrně 106 976 aut, o třetinu více než v roce 2020. Data rovněž ukazují, že nové úseky dálnice D35 nebo obchvaty měst jako Jaroměř či Otrokovice výrazně odvádějí ze sídel tranzitní dopravu. Vyplývá to z předběžných výsledků celostátního sčítání dopravy, o kterých informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Suspendovaný lékař u tragických porodů v Litoměřicích nebyl, potvrdilo šetření

Gynekolog Petr Holba nebyl u porodů v litoměřické nemocnici, potvrdilo interní šetření, které po úmrtí dvou novorozenců na konci loňského listopadu provedla Krajská zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice patří. Lékař tak podle ní profesně nepochybil, uvedla mluvčí společnosti Miloslava Kučerová. Neštěstí se stalo z 26. na 27. listopadu, dvě další novorozené děti doktoři resuscitovali. Lékař už dřív uvedl, že u porodů, které skončily úmrtím, nebyl. Případem se zabývají kriminalisté.
před 20 hhodinami

Za týrání skotu poslal soud ředitele farmy na pět let do vězení

Za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku poslal ve čtvrtek pražský vrchní soud ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal se starat o zvířata. Jednatele společnosti Františka Horna potrestal ročním podmíněným trestem za zanedbání péče o zvířata z nedbalosti. Firmě Ekochov CMN uložil, aby zaplatila dva miliony korun. Podle pravomocného verdiktu kvůli mužům uhynulo od ledna do prosince 2021 téměř sedmdesát zvířat. Dvojice vinu od počátku odmítala.
před 21 hhodinami

Archeologové našli ve Velkém Meziříčí středověkou studnu a asi i základ pranýře

Ve středu Velkého Meziříčí letos archeologové odkryli zasypanou středověkou studnu a kruhový podstavec, který zřejmě sloužil jako pranýř. Našli také základy středověké pece. Oznámil to Šimon Kochan ze zapsaného ústavu Archaia Brno, který na místě pracuje. Záchranný archeologický výzkum doprovází postupnou obnovu náměstí a přilehlých ulic, která začala loni zjara. Stavební práce budou podle radnice dokončené příští rok.
včera v 10:45
