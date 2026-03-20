Otevřela se zmodernizovaná stranice metra B Českomoravská

Cestující pražské MHD mohou od pátečního dopoledne znovu využívat stanici linky metra B Českomoravská. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po rekonstrukci, která trvala přes 14 měsíců. Město usilovalo o její zprovoznění před začátkem mistrovství světa v krasobruslení, které se koná v přilehlé O2 areně od 24. do 29. března.
Vlaky stanicí pouze projížděly od 6. ledna 2025, rekonstrukce měla původně trvat přibližně rok. Protáhla se však kvůli nosným konstrukcím, které byly v horším stavu, než se předpokládalo. Oprava si vyžádala několik víkendových výluk provozu mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. DPP ve stanici vyměnil původní sovětské eskalátory, obnovil elektroinstalace a další zařízení.
Původní keramické obklady nahradily skleněné panely s bublinami z dílny designéra Maxima Velčovského. Součástí rekonstrukce byla také sanace průsaků vody.
Českomoravská byla poprvé otevřena 22. listopadu 1990, kdy prodloužila linku B z Florence a stala se tak konečnou stanicí. Tou zůstala až do otevření stanice metra Černý most v roce 1998. Vloni na jaře město řešilo přejmenování stanice, aby název odkazoval na blízkou O2 arenu. Místopisná komise se tehdy shodla na názvu Aréna Libeň.
Metro čeká další omezení
Uzavřena je nyní stanice metra na lince A Flora. Kompletní rekonstrukce spojená s výměnou eskalátorů a vybudováním výtahu by měla skončit na přelomu listopadu a prosince. V loňském prosinci se po téměř roční rekonstrukci otevřela zmodernizovaná stanice metra C Pankrác. V minulých letech DPP kompletně opravil stanici linky A Jiřího z Poděbrad, kde přistavěl výtahy pro bezbariérový přístup.
Připravena je oprava stanice na lince metra A Hradčanská, která začne po otevření Flory. Podnik podle dřívějších informací plánuje zahájit kompletní rekonstrukci také ve stanici Želivského.