Po srážce aut na Olomoucku je jeden mrtvý a sedm zraněných


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Večerní srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku nepřežil jeden člověk. Dalších sedm lidí se zranilo, vyplývá z vyjádření krajských záchranářů a hasičů na síti X. Silnice II/365 zůstává kvůli odstraňování následků havárie a zjišťování příčin uzavřena, motoristé musejí využívat objízdnou trasu.

Hasiči a záchranáři po nehodě uvedli, že si vyžádala osm zraněných, z toho čtyři těžce. Jeden z nich později úrazu podlehl. „Aktuálně můžeme potvrdit, že i přes veškerou práci záchranářů a lékařů jeden z pacientů nehodu bohužel nepřežil,“ sdělila záchranná služba.

Vážná nehoda se stala okolo 19:00. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Někteří lidé zůstali po nehodě v havarovaném vozidle uvěznění. „Za pomoci hydraulických rozpínáků jsme rozevřeli prostor pod přístrojovou deskou a vyprostili dvě osoby. Dále jsme ustřihli zadní dveře, B sloupky a vytáhli další dvě osoby na páteřní desce a předali je ZZS (zdravotnické záchranné službě),“ popsal mluvčí krajských hasičů Josef Koláček.

Těžce zraněné pacienty zdravotníci převedli na umělou plicní ventilaci. Další čtyři lidé utrpěli lehčí zranění, mezi nimi zlomení končetin, řezné rány nebo otřes mozku. Záchranáři převezli zraněné na traumacentrum olomoucké fakultní nemocnice.

Policisté odklánějí dopravu na objízdnou trasu. Neprůjezdný úsek lze podle informací zveřejněných na webových stránkách policie objet přes Břuchotín. Omezení patrně potrvá do nočních hodin. Hasiči na místě nehody zajistili stabilizaci vraků vozidel, protipožární opatření a zabránili také případnému dalšímu úniku provozních kapalin. Obstarali i úklid vozovky.

Ložisko u Zlatých Hor podle průzkumu skrývá skoro jedenáct tun zlata

Ložisko v okolí Zlatých Hor na Jesenicku podle výsledků nového průzkumu, který zveřejnil státní podnik Diamo, skrývá zásoby skoro 11 tun zlata, pětinásobek původních propočtů. Hodnota naleziště činí bezmála 30 miliard korun, vytěžit ale kvůli rentabilitě dobývání půjde pouze část. Celkem se pod českým územím podle údajů České geologické služby nachází více než 77 tun ekonomicky dostupných zásob zlata.
6. 11. 2025

Při průzkumu D55 u Přerova našli archeologové pozůstatky pravěkých vesnic

Pozůstatky několika pravěkých osad, ale i významné nálezy staré až sedm tisíc let objevili archeologové při výzkumu před stavbou dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. Výzkum, který navazuje na skrývky ornice, odhalil přes tři sta archeologických objektů z období od mladší doby kamenné až po dobu železnou. Mezi nejzajímavější nálezy patří rozsáhlý takzvaný hliník ze střední doby bronzové a celý půdorys neolitické stavby, informoval Marek Kalábek z Archeologického centra Olomouc. Stavba druhé části této dálnice by měla začít příští rok.
6. 11. 2025

Soud uložil trest hasiči a úřednici za pochybení při havárii na Bečvě

Za havárii na řece Bečvě ze září 2020 olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Pochyla jako velitel zásahu byl nečinný při řízení záchranných prací, úřednice Šulová nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua, která byla soudy označena za viníka ekologické havárie. Oba jsou jediní, kteří za tuto havárii pykají.
5. 11. 2025

Často zvedl hlas, ale měl obrovské znalosti, říká o Dukovi Graubner

Kardinálovi Dominiku Dukovi záleželo na budování vztahů se společností a také na výuce náboženství, řekl pražský arcibiskup Jan Graubner. Ocenil zároveň výsledek Dukova vyjednávání s prezidentem Václavem Klausem o katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Graubner vystřídal Duku v čele pražského arcibiskupství v červenci 2022. Na Duku vzpomínají i další církevní představitelé.
4. 11. 2025Aktualizováno4. 11. 2025

Policie obvinila tři muže kvůli krádeži kabelů na koridoru v Lipníku

Přerovští policisté obvinili trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let podezřelou z krádeže kabelů na železničním koridoru v Lipníku nad Bečvou ze dvou trestných činů, hrozí jim až šest let vězení. Sdělila to policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že na nejstaršího muže podali kriminalisté návrh na jeho vzetí do vazby. Krádež v neděli a pondělí na zhruba dvacet hodin zásadně zkomplikovala dopravu na páteřní železniční trati.
4. 11. 2025

Provoz na koridoru v Lipníku je po krádeži kabelů obnoven

Správa železnic (SŽ) v pondělí po 14:00 obnovila provoz na železničním koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, sdělil mluvčí SŽ pro mimořádné události Martin Kavka. Dopravu na páteřní trati od neděle asi dvacet hodin komplikovala krádež kabelů. Incident měl vliv na veškeré zabezpečovací zařízení, pracovníci SŽ museli od nedělního podvečera obnovit, napojit nebo opravit asi 400 kabelů. Případ vyšetřuje policie, zadržela tři podezřelé.
3. 11. 2025Aktualizováno3. 11. 2025

Přibývá srážek se zvěří, která migruje za potravou

Každá devátá silniční nehoda je podle policejních statistik způsobena srážkou se zvěří. Na podzim počet kolizí narůstá, zvířata totiž migrují za potravou. Policisté proto nabádají řidiče k opatrnosti. Na rizikových úsecích umisťují správci komunikací pachové ohradníky nebo reflexní prvky, které mají zvěř od silnice odradit. V okolí dálnic budují oplocení a nad nimi takzvané ekodukty, po kterých mohou zvířata bezpečně migrovat.
31. 10. 2025
