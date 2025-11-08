Po srážce aut na Olomoucku je jeden mrtvý a sedm zraněných

Večerní srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku nepřežil jeden člověk. Dalších sedm lidí se zranilo, vyplývá z vyjádření krajských záchranářů a hasičů na síti X. Silnice II/365 zůstává kvůli odstraňování následků havárie a zjišťování příčin uzavřena, motoristé musejí využívat objízdnou trasu.
Hasiči a záchranáři po nehodě uvedli, že si vyžádala osm zraněných, z toho čtyři těžce. Jeden z nich později úrazu podlehl. „Aktuálně můžeme potvrdit, že i přes veškerou práci záchranářů a lékařů jeden z pacientů nehodu bohužel nepřežil,“ sdělila záchranná služba.
Vážná nehoda se stala okolo 19:00. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Někteří lidé zůstali po nehodě v havarovaném vozidle uvěznění. „Za pomoci hydraulických rozpínáků jsme rozevřeli prostor pod přístrojovou deskou a vyprostili dvě osoby. Dále jsme ustřihli zadní dveře, B sloupky a vytáhli další dvě osoby na páteřní desce a předali je ZZS (zdravotnické záchranné službě),“ popsal mluvčí krajských hasičů Josef Koláček.
Těžce zraněné pacienty zdravotníci převedli na umělou plicní ventilaci. Další čtyři lidé utrpěli lehčí zranění, mezi nimi zlomení končetin, řezné rány nebo otřes mozku. Záchranáři převezli zraněné na traumacentrum olomoucké fakultní nemocnice.
Policisté odklánějí dopravu na objízdnou trasu. Neprůjezdný úsek lze podle informací zveřejněných na webových stránkách policie objet přes Břuchotín. Omezení patrně potrvá do nočních hodin. Hasiči na místě nehody zajistili stabilizaci vraků vozidel, protipožární opatření a zabránili také případnému dalšímu úniku provozních kapalin. Obstarali i úklid vozovky.