Odblokování parcel pro kanál Dunaj–Odra–Labe zpřístupní pozemky

Vláda se k tomuto kroku zavázala už v programovém prohlášení. „Nebyl nikdy reálný. Znamenal enormní výdaje, ale ve výsledku by mu hrozilo, že nikdy nebude funkční, například z důvodu nedostatku vody. A z důvodů opravdu závažných zásahů do krajiny,“ vysvětluje také ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V České Třebové narazila na uzávěru výstavba rodinných domů. Ohrožený byl projekt obchvatu i sportovní letiště. „Nám to určitě komplikovalo rozvoj, protože my moc pozemků na individuální výstavbu a vůbec na výstavbu nemáme. Zrušení blokace vítáme,“ podotkl také starosta České Třebové Zdeněk Řehák (nestr.).

Blokace parcel pro kanál, jehož cenu odhadla před pěti lety studie resortu dopravy na 582 miliard, končí. Zastupitelé Pardubického kraje ji zrušili. „V místech, kde to přecházelo v zastavěnou část obce, tak prakticky byla znemožněna výstavba na soukromých parcelách. Odblokujeme to a soukromí majitelé pozemků budou mít možnost na pozemcích dál stavět a nakládat s nimi podle svého,“ vysvětluje starosta Rybníka u České Třebové Jiří Hrdlička (nestr.)

Rozhodnutí vlády přivítaly Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský i Moravskoslezský kraj s tím, že města a obce budou moci konečně plánovat další rozvoj. Například náměstek zlínského hejtmana Radek Doležel (ANO) tehdy Českému rozhlasu řekl, že to výrazně usnadní například výstavbu silnic a mostů. Konec blokace totiž proces staveb zjednoduší, zrychlí i zlevní.

Zrušení územní rezervy se ale netýkalo možných úprav toku Labe v úseku od Pardubic po hranici s Německem a toku Vltavy v úseku Mělník–Praha–České Budějovice.

Netolický zrušení územní rezervy vítal

Podle studie proveditelnosti zpracované vládou Andreje Babiše (ANO) měl projekt stát přes 580 miliard korun. Podle zastánců by přinesl ekonomické možnosti a pomohl by skomírající lodní dopravě v Česku. Naopak ekologové namítali, že koridor by měl výrazný negativní dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

Zrušení územní rezervy pro projekt kanálu uvítal loni i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM). Připomněl ale, že rozhodnutí vlády nemění nic na tom, že kraj usiluje o splavnění Labe do Pardubic. Zatím je řeka splavná do Chvaletic.

Ředitelství vodních cest se splavnění Labe do Pardubic snaží prosadit už mnoho let. Ekologické organizace ale namítají, že by plavební kanál u Přelouče měl vést přes přírodně cenné Slavíkovy ostrovy.