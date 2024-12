Obchvat Klatov je plně v provozu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo celý téměř osmikilometrový obchvat Klatov za jednu miliardu korun. Městu má ulevit hlavně od tranzitní dopravy ve směru od Plzně na Železnou Rudu a zrychlí i cestu na Šumavu. Obyvatelé druhého největšího města v Plzeňském kraji by to měli poznat v nastávající zimní sezoně, kdy přibývá aut směřujících do šumavských lyžařských areálů a dál do Německa. Stavba trvala tři roky, úpravy skončí v květnu.

„Obchvat je důležitý pro celé Pošumaví, ale i pro cesty do Bavorska. Jízda po nové přeložce bude o deset minut rychlejší než po současném průtahu skrz město, v dopravních špičkách i o víc,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj projíždělo dosud centrem města přes sedmnáct tisíc aut denně, po nové silnici by se jich mohlo postupně odklonit dvanáct až třináct tisíc.

Klatovy pravidelně ucpávali lyžaři

„Ve městě se to štosovalo, a když lidé jezdili lyžovat, tak byly Klatovy téměř neprůjezdné. Slibujeme si od toho také to, že se na Šumavu vrátí pražská klientela. Sjedou z dálnice a bude to pro ně kratší cesta než do Krkonoš,“ řekl místostarosta Klatov a krajský radní Pavel Strolený (ANO). Podle starosty Klatov obchvat pomůže také řidičům směřujícím na Horažďovice a Sušici.

Cesta z Plzně do Klatov se loni v září zkrátila o deset minut díky nové silnici Šlovice–Přeštice za 1,3 miliardy korun.

Na jaře začne ŘSD na silnici I/27 budovat více než pětikilometrový obchvat Přeštic, na nějž by se měla podle šéfa ŘSD Radka Mátla podepsat smlouva do konce roku. Stavba za osm set milionů korun bez DPH má trvat 2,5 roku. „Při cestě z Plzně do Klatov mi v pátek trvalo projet Přeštice třiadvacet minut. Kolikrát mi trvá kratší dobu cesta z Plzně do Přeštic než projet městem Přeštice,“ řekl Strolený.

Dále se připravuje úsek od Štěpánovic po Švihov, tedy šestikilometrové pokračování klatovského obchvatu dál na Plzeň. „Máme technickou studii, posudek EIA a chceme příští rok zadat dokumentaci pro společné územní a stavební řízení,“ řekl Blabol. Stavba začne zhruba v roce 2035.