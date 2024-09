Řidičům začala sloužit polovina obchvatu Klatov

Ředitelství silnic a dálnic otevřelo více než poloviční část obchvatu Klatov, druhého největšího města v Plzeňském kraji. Plných více než osm kilometrů nové silnice za jednu miliardu korun zprovozní 30. listopadu. Stavbu provázela řada problémů. Dělníci například museli zbourat a znovu postavit jeden most. Ustoupit musela i část okruhu, který byl desítky let součástí šumavské rallye. Dvoupruhový obchvat bude součástí silnice I/27, hlavního tahu Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – Německo. Je důležitý pro Pošumaví, Šumavu i cesty do Bavorska.