Obchvat Dašic je hotový. Město má zbavit kamionů

Kraj připravoval přeložku silnice od srpna 2022. Město Dašice o ni začalo usilovat o mnoho let dřív. Radnice pomáhala zprostředkovávat jednání s majiteli pozemků, aby je prodali kraji a mohlo se začít stavět co nejdřív.

„Celá záležitost začala v roce 2009, kdy jsme začali dělat územní plán a chtěli jsme mít obchvat Dašic. Než jsme to mohli dát do svého územního plánu, musel to mít kraj ve svých zásadách územního rozvoje. Když se to povedlo, pak se to teprve začalo hýbat,“ řekl bývalý starosta Dašic Petr Zikmund.

Dašice dlouho trpěly nadměrnou dopravou. Denně městem projely tři tisíce až čtyři tisíce vozidel. Podle Zikmunda se to projevovalo na statice domů, některé jsou popraskané. „Konečně se můžeme těšit na klidnější ulice, méně hluku a bezpečnější prostředí pro naše děti,“ dodala současná starostka Pavla Žídková (Nezávislí Dašice).