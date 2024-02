Mostecký kulturní dům Repre čeká rekonstrukce za 785 milionů

Do tendru se přihlásili čtyři uchazeči, vítěze vybrali radní. Název firmy sdělí až po uzavření kupní smlouvy. Nyní běží patnáctidenní lhůta na podání námitek. Následně do třech týdnů od uzavření kupní smlouvy město předá zhotoviteli staveniště. Cena byla jediným kritériem veřejné soutěže, druhý v pořadí měl nabídku o dva miliony korun vyšší, další byly do osmi set milionů korun.

Na největší investici v novodobé historii má město přislíbeny dvě dotace ve výši zhruba půl miliardy korun. „Spořili jsme dlouhá léta, takže peníze na to máme, úvěr si brát nebudeme,“ uvedl Hrvol. Jednu dotaci město obdrží z Integrovaného regionálního operačního programu a druhou z Národního plánu obnovy.