Metro C v centru Prahy o víkendu nepojede, nahradí ho tramvaje


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Provoz metra na lince C v centru Prahy bude po celý víkend kvůli pokračující rekonstrukci stropní desky ve stanici Florenc přerušen. Vlaky v úseku Hlavní nádraží – Vltavská se znovu rozjedou v pondělí ráno. Cestující mohou do té doby místo metra použít náhradní tramvajovou linku XC nebo běžné tramvajové linky, napsal na webu dopravní podnik.

Náhradní tramvaje XC po dobu výluky metra pojedou na trase Hlavní nádraží v Opletalově ulici přes Masarykovo nádraží, Bílou labuť, Vltavskou na Strossmayerovo náměstí, Letenské náměstí a Špejchar.

Oprava stropní desky nad podchodem a vestibulem stanice Florenc, kterou dopravní podnik provádí od roku 2022, si vyžádala zastavení provozu metra C už několikrát. Do konce příštího roku by ale práce měly skončit.

Rekonstrukce na Florenci není jediným důvodem, kvůli kterému dopravní podnik v posledních letech vlaky na trase C zastavuje. Dalším je modernizace zabezpečovacího zařízení kvůli plánovanému nasazení automatických vlaků a několik let podnik také postupně vyměňuje původní dřevěné pražce za nové, betonové.

Stanice metra C Florenc je po průsaku vody opět v provozu
Stanice metra C Florenc

Výběr redakce

V zahraniční politice nebudou razantní změny, míní Žáček i Bartůšek

V zahraniční politice nebudou razantní změny, míní Žáček i Bartůšek

před 1 hhodinou
Trumpa čeká „asijská mise“

Trumpa čeká „asijská mise“

před 2 hhodinami
Ukrajině dodáme přes pět tisíc lehkých střel, řekl Starmer

Ukrajině dodáme přes pět tisíc lehkých střel, řekl Starmer

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
USA uvalily sankce na prezidenta Kolumbie

USA uvalily sankce na prezidenta Kolumbie

před 3 hhodinami
Ve Venezuele bude brzy „pozemní akce“, prohlásil Trump

Ve Venezuele bude brzy „pozemní akce“, prohlásil Trump

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Chorvatsko obnoví povinnou vojnu pro muže nad osmnáct let

Chorvatsko obnoví povinnou vojnu pro muže nad osmnáct let

před 5 hhodinami
Studie radí, kdy začít s arašídy. Pomohlo to zabránit alergii u desítek tisíc dětí

Studie radí, kdy začít s arašídy. Pomohlo to zabránit alergii u desítek tisíc dětí

před 7 hhodinami
Itálie škrtá peníze pro filmaře, důvodem jsou podvody s pobídkami

Itálie škrtá peníze pro filmaře, důvodem jsou podvody s pobídkami

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Metro C v centru Prahy o víkendu nepojede, nahradí ho tramvaje

Provoz metra na lince C v centru Prahy bude po celý víkend kvůli pokračující rekonstrukci stropní desky ve stanici Florenc přerušen. Vlaky v úseku Hlavní nádraží – Vltavská se znovu rozjedou v pondělí ráno. Cestující mohou do té doby místo metra použít náhradní tramvajovou linku XC nebo běžné tramvajové linky, napsal na webu dopravní podnik.
před 12 mminutami

Ji.hlava uvede dokumenty o virtuálních přítelkyních, jídle i filmových kolektivech

Začíná festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Program nabízí přes tři sta soutěžních i nesoutěžních snímků. Cenu za přínos světové kinematografii letos získá bolivijský filmový kolektiv Grupo Ukamau, filmovým kolektivům věnuje přehlídka jednu celou sekci. Připravila také třeba retrospektivu na téma jídlo a doba. Dvacátý devátý ročník zahájí český dokument o fenoménu OnlyFans.
před 12 hhodinami

Za pokus o vraždu zapálením uložil soud v Ostravě výjimečný trest

Za pokus o vraždu ženy zapálením v pátek Krajský soud v Ostravě odsoudil dvaatřicetiletého Davida Anderku k výjimečnému trestu 24 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Uložil mu také ochranné psychiatrické léčení. Pojišťovně má Anderka uhradit 2,9 milionu korun, ženě tři miliony korun. Podle obžaloby loni ve Frýdku-Místku polil benzínem zhruba o dvacet let starší známou, s níž předtím spolu s dalšími lidmi popíjeli, a zapálil ji. Utrpěla těžké popáleniny na polovině těla. Anderka se proti rozsudku odvolal, státní zástupce Vít Legerský si ponechal lhůtu na odvolání.
před 14 hhodinami

Na jihu Olomouce dokončují protipovodňová opatření

Vodohospodáři s předstihem dokončují práce na protipovodňové ochraně na jihu Olomouce. Řece Moravě se vrátilo jedno z původních ramen i možnost rozlivu. Nově tudy má bezpečně protéct až čtyřsetletá voda. Další etapu protipovodňových opatření pak chystá Brno na Svratce a Svitavě, práce mají odstartovat na začátku příštího roku.
před 17 hhodinami

Hasiči vytáhli z Lipna auto s pozůstatky, mohou patřit pohřešovaným Rakušanům

Auto, které se ztratilo před deseti lety, našli vojenští potápěči ve středu v Lipně. Hasiči ho vytáhli i s lidskými pozůstatky, které by mohly souviset se zmizením dvou Rakušanů v roce 2015, kteří v autě naposledy seděli. Kriminalisté zatím ovšem nevědí, jestli pozůstatky patří jim. Mohou být jednoho člověka i více lidí. Podle policistů bude jasněji po pitvě.
23. 10. 2025

Po mrtvici to nevzdali. Pomáhá sdílení informací i zpěv

Cévní mozková příhoda postihne v Česku každoročně zhruba 25 tisíc lidí. Třetina z nich si odnese trvalé následky. Zatímco akutní péče v nemocnicích patří ke světové špičce, následná rehabilitace často naráží na nedostatek informací, koordinace i sdílení zkušeností. Pomoci vrátit pacienty do běžného života se snaží například platforma Aktivně po mrtvici.
23. 10. 2025

Primář oddělení z Bohnic po útěku pacienta skončil ve funkci

Primář oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice Jiří Švarc po útěku pacienta se schizofrenií skončil ve funkci. Sdělil to mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Doplnil, že o přísnosti ochranného opatření rozhoduje soud na základě znaleckého posudku pacienta, nikoliv zdravotnické zařízení. Soud pacienta se schizofrenií ve čtvrtek poslal do vazby. Muž ve středu utekl z Bohnic a loni v nepříčetnosti zabil člověka a napadl další tři.
23. 10. 2025

Hasiči dohasili požár v Nehvizdech

Hasiči dohasili požár průmyslových hal v Nehvizdech u Prahy, s nímž se potýkali od středečního odpoledne. Požářiště předali majiteli objektu a nařídili čtyřiadvacetihodinovou dohlídku. Škoda je 80 až 120 milionů korun, bude se ještě upřesňovat. Zásah se obešel bez vážných zranění, pouze jeden hasič si pořezal prst, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
23. 10. 2025Aktualizováno23. 10. 2025
Načítání...