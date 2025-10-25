Metro C v centru Prahy o víkendu nepojede, nahradí ho tramvaje

Provoz metra na lince C v centru Prahy bude po celý víkend kvůli pokračující rekonstrukci stropní desky ve stanici Florenc přerušen. Vlaky v úseku Hlavní nádraží – Vltavská se znovu rozjedou v pondělí ráno. Cestující mohou do té doby místo metra použít náhradní tramvajovou linku XC nebo běžné tramvajové linky, napsal na webu dopravní podnik.
Náhradní tramvaje XC po dobu výluky metra pojedou na trase Hlavní nádraží v Opletalově ulici přes Masarykovo nádraží, Bílou labuť, Vltavskou na Strossmayerovo náměstí, Letenské náměstí a Špejchar.
Oprava stropní desky nad podchodem a vestibulem stanice Florenc, kterou dopravní podnik provádí od roku 2022, si vyžádala zastavení provozu metra C už několikrát. Do konce příštího roku by ale práce měly skončit.
Rekonstrukce na Florenci není jediným důvodem, kvůli kterému dopravní podnik v posledních letech vlaky na trase C zastavuje. Dalším je modernizace zabezpečovacího zařízení kvůli plánovanému nasazení automatických vlaků a několik let podnik také postupně vyměňuje původní dřevěné pražce za nové, betonové.