Jihozápad Čech postihly silné deště, na Plzeňsku se rozvodnilo několik toků

Silné srážky, které v úterý večer zasáhly Plzeňský kraj, způsobily na několika místech potíže. V Blížejově na Domažlicku se večer po prudkém lijáku dostala voda do několika domů a dvorů, sdělil starosta Jiří Červenka (BLÍŽEJOVSKO 8). Hasiči měli v kraji desítky výjezdů k popadaným stromům a čerpání vody, vyplývá ze statistiky jejich zásahů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) napršelo na Šumavě a v podhůří Českého lesa za 24 hodin až 75 milimetrů srážek. Druhý povodňový stupeň platí na Radbuze ve Staňkově na Domažlicku.

„Natekla nám sem voda z polí okolo. Je na nich kukuřice, takže déšť sem do vsi spláchl bahno z polí. Voda se dostala asi do čtyř domů a zaplavila osm až deset dvorů,“ řekl Červenka. V obci bylo podle něj až půl metru vody. „Způsobilo to škody hlavně na soukromém majetku, až opadne voda, budeme zjišťovat škody na obecním a krajském majetku,“ dodal starosta postižené obce.