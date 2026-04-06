Invazní pták husice nilská se šíří po Česku

před 52 mminutami|Zdroj: ČT24
Agresivní pták původem z Afriky – husice nilská – se šíří v Česku. Ornitologové ji pozorují už téměř ve všech regionech s většími rybníky. Druh patří mezi invazní, stát už několik let nařizuje myslivcům odstřel. I přesto její počty nadále rostou.

Výskyt husice nepotěšil ani ornitology pozorující ledňáčky a kolonie čápů kolem zámku Lednice. „Říkal jsem si: ‚Tys nám tady chyběla.‘ Ona je velmi agresivní na některých lokalitách. Je schopna ptáky vyhnat z hnízda i úplně zabít,“ vysvětluje chování tohoto ptáka vodohospodář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) Vlastimil Sajfrt.

Husici se zalíbilo také u středočeské Dobříše nebo na Nechranické přehradě. Ještě před sedmi lety obýval tento pták jen sedmnáct tuzemských lokalit, dva roky nato už čtyřicet a v roce 2024 už byla husice rozšířená podle státní agentury prakticky ve všech rybničních oblastech, kde hnízdilo na 250 párů.

„Někdy v sedmnáctém století byla dovezena do Anglie, kde z umělého chovu unikla do volné přírody a postupně se dostala až sem na jižní Moravu,“ popsal Sajfrt její cestu do Česka.

„Neměli bychom se upokojit, že je jich tu málo. Takto to bylo i s nutrií, že jich bylo málo a najednou jsou všude,“ varuje před tímto tvorem zoolog AOPK ČR Rudolf Jureček. Myslivci předloni zastřelili přes třicet tisíc nutrií, odlovili taky tisíce asijských psíků mývalovitých a mývalů, husic nilských však jen necelých osm set.

„Motivace myslivců k regulaci husice nilské je v současnosti spíše nízká. Na rozdíl od kachny divoké není kulinářsky vyhledávaná. Maso je spíš tužší a méně chutné,“ osvětluje nezájem lovců o toto zvíře mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty Andrea Güttlerová.

Myslivci by proto uvítali zástřelné, jaké stát běžně proplácí u přemnožených divočáků. Ministerstvo zemědělství však zatím odměnu za husici nechytá.

