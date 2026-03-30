Na seznam chráněných zvířat přibylo čtyřicet druhů. Včetně sovy Harryho Pottera

Seznam mezinárodně chráněných zvířat podle Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS) se rozšíří o čtyřicet druhů, informuje agentura AFP. Patří mezi ně například i sovice sněžní, což je druh, který proslavila sova Harryho Pottera Hedvika.
Experti rozhodli o zařazení dalších druhů na tento seznam na konci summitu COP15 o stěhovavých druzích v brazilském Campo Verde. Na této akci se sešli zástupci 132 zemí a Evropské unie. Summit je podle agentury AFP jedním z nejdůležitějších globálních setkání v oblasti ochrany volně žijících živočichů.
Signatáři CMS jsou ze zákona povinni chránit druhy uvedené na seznamu, zachovat a popřípadě obnovovat jejich stanoviště, předcházet překážkám v jejich migraci a spolupracovat na těchto krocích s ostatními státy. Kromě sovice sněžní přibyli na seznam také například savci hyena žíhaná, vydra obrovská, ptáci buřňák světlenohý a břehouš aljašský nebo žralok kladivoun velký. Celý seznam těchto zvířat najdete tady.
Ohrožené migrující druhy
Podle zprávy zveřejněné před summitem vykazuje téměř polovina všech druhů zařazených na seznam CMS známky poklesu populace a téměř každému čtvrtému hrozí vyhynutí.
Další zpráva OSN, zveřejněná v úterý při zahájení summitu, varovala před prudkým poklesem populace migrujících sladkovodních ryb. Ty jsou klíčové pro stav ekosystému v řekách a obživu milionů lidí. Ničení přirozeného prostředí, nadměrný rybolov a znečištění vody od Amazonky po Dunaj ohrožují samotné přežití stovek druhů, dodává AFP.