PŘEHLEDNĚ: Takhle mění nový Dvorecký most tramvajovou dopravu v Praze

Kvůli novému Dvoreckému mostu, který se otevřel o tomto víkendu, dochází ke změnám celé řady tras tramvají v hlavním městě. Přiložená infografika ukazuje jednoduše a názorně všechny důležité změny v tramvajové dopravě po Praze.
Od soboty začaly po novém Dvoreckém mostě jezdit tramvaje. Významným způsobem to proměňuje veřejnou dopravu v metropoli, kdy některé linky úplně zanikají a další se mění. Podívejte se na přehlednou grafiku, která ukazuje konkrétní proměny tras a zastávek tramvajové dopravy platné od pondělí 20. dubna 2026:
Přes most od soboty jezdí tramvajové linky 20 a 21, autobusy 118, 124, 196, 197 a noční spoje 901 a 914. Spuštění běžného provozu MHD budou provázet změny v trasách tramvajových linek 2, 4, 6, 7, 15, 20, 21, 24 a 34 a autobusů s čísly 106, 114, 118, 124, 196, 197, 901 a 914.
Tato grafika ukazuje i změny autobusové dopravy v okolí Dvoreckého mostu:
Autobusová linka 193 a tramvajová číslo 14 jsou zrušeny. V případě linky 14 dočasně do otevření budované trati na Václavském náměstí, případně do dokončení následně plánované rekonstrukce trati v Ječné ulici.