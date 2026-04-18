Pražský hrad zpřístupnil reprezentační prostory


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Stovky návštěvníků proudí na Pražský hrad, aby si prohlédli výjimečně zpřístupněné reprezentační prostory. Lidé přijeli z celé České republiky. Na otevření sálů, ve kterých se konají významné státní, protokolární a společenské události, čekali od brzkého rána. Prohlídka začala v 9 hodin, poslední vstup bude možný v 17:30. Zdarma jsou během dne otevřených dveří přístupné také další hradní památky, expozice a zahrady.

Nejvíce zájemců čekalo tradičně před Matyášovou bránou, kde začíná okruh reprezentačními sály. Fronta se ještě před otevřením táhla téměř přes celé Hradčanské náměstí. Desítky lidí stály také před katedrálou sv. Víta, do které se běžně platí vstupné. Hned po deváté hodině se návštěvníci výjimečně dostali i do Královské zahrady, která normálně otevírá o hodinu později. Prohlédnout si v ní mohou i mimořádně otevřený Letohrádek královny Anny.

„Je to nádherná renesanční stavba, která v květnu tohoto roku půjde do rekonstrukce a po mnoho měsíců bude zavřená. Takže návštěvníky určitě srdečně zvu, aby se na ní přišli podívat,“ řekla kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. Belveder bývá podle ní pro veřejnost otevřen jen v obdobích, kdy se v něm koná nějaká výstava, většinou v letní sezoně. „Aby tam člověk mohl vstoupit bez toho, aby se tam něco konalo, to znamená obdivovat tu architekturu samu o sobě, tak to je unikátní možnost,“ uvedla Wolf.

Kulturní a programová ředitelka Pražského hradu očekává, že se návštěvnost jako každý rok dostane ke zhruba deseti tisícům lidí. „Závisí to na tom, jaká je průchodnost reprezentačními sály,“ uvedla.

Nemyslí si, že by výluka tramvajové linky 22 počet zájemců o prohlídku Hradu výrazně ovlivnila. Lidé se mohou na místo dostat například pěšky Nerudovou ulicí nebo z Pohořelce. Problémy by podle Wolf mohli mít jen lidé se sníženou pohyblivostí.

Španělský i Trůnní sál

Okruh reprezentačními sály vede přes Plečnikovu sloupovou síň, Rothmayerův či Španělský sál a Rudolfovu galerii. Součástí prohlídky je také Trůnní sál, Habsburský salon a Zrcadlový salon. Lidé mohou zdarma navštívit také stálé expozice, Zlatou uličku, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a všechny zahrady.

Dny otevřených dveří pořádá Pražský hrad pravidelně na jaře a poté v zimě při začátku adventu. Výjimkou byly roky 2020 a 2021, kdy se kvůli epidemii covidu-19 nekonaly.

