Praha chce od státu pořídit zámek Veleslavín i Národní dům na Vinohradech


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Praha plánuje odkoupit zámek Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za 210 milionů korun. Záměr schválili radní. Město o převzetí areálu usiluje delší dobu, dříve však odkup odmítalo kvůli vysoké ceně. Radní zároveň schválili i koupi Národního domu na Vinohradech za 399 milionů korun. O finálním rozhodnutí budou v obou případech ještě hlasovat zastupitelé.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se pokouší zámek prodat od předloňského listopadu. V žádné z deseti dosud uskutečněných aukcí nikdo neučinil příhoz, vyvolávací cena postupně klesla z původních 580 milionů na 210 milionů korun při posledním pokusu koncem loňského roku.

Praha od počátku deklaruje zájem o převzetí areálu, původní cena však zástupcům města s ohledem na nutné investice připadala příliš vysoká.

Po odkupu plánuje město svěřit areál zámku Veleslavín městské části Praha 6, která má nemovitost od státu již nyní ve výpůjčce. Její zástupci už dříve uvedli, že je městská část připravena areál převzít a ve spolupráci se soukromými partnery zajistit jeho nákladnou revitalizaci. Podle odhadů by měla vyjít na 1,5 až dvě miliardy korun.

Zámek si chce radnice ponechat pro vlastní potřeby a další budovy poskytnout soukromým partnerům ze školství či pohostinství.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině dvacátého století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

Dorovnání nejvyšší nabídky na Národní dům

Praha také plánuje dorovnat cenu 399 milionů korun vzešlou z březnové aukce a koupit od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Národní dům na Vinohradech. Budova na náměstí Míru by měla i nadále sloužit ke stávajícím účelům, především k pořádání plesů a dalších společenských akcí.

ÚZSVM se pokoušel dům prodat opakovaně, uspěl až v polovině letošního března na osmý pokus. Vítězem aukce se stala právnická osoba z Prahy, úřad ji blíže neidentifikoval. Už před zahájením dražby nabídl ÚZSVM Praze možnost dorovnat nejvyšší podanou nabídku. Památku by podle radního Adama Zábranského (Piráti) mohla po odkupu provozovat městská firma Obecní dům.

Ta spravuje stejnojmennou secesní památku na náměstí Republiky. Podle pátečního vyjádření Zábranského má vedení společnosti o převzetí budovy na Vinohradech zájem a městská firma by ji využila k pořádání menších akcí, na které nyní nemá prostor. Zábranský dodal, že o převzetí Národního domu má zájem i Praha 2, s tím však spíše nesouhlasí.

Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 a 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky. Do poloviny roku 2032 má dům pronajatý společnost Národní dům – Kulturní dům železničářů.

