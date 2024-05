Praha 6 chce otevřít areál zámku Veleslavín lidem. Stát pro něj hledá nového majitele

Praha 6 plánuje otevřít veřejnosti areál zámku Veleslavín, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se už dohodla na jeho zápůjčce. Prohlídky mají začít zhruba v polovině června a trvat až do srpna příštího roku. Nicméně stát má v plánu prodat zámek Veleslavín v dražbě. To znamená, že se doba zápůjčky může ve finále zkrátit.

Mezitím stát i nadále hledá pro areál nového majitele. S hlavním městem by ho chtěl směnit za pozemky ve stejné hodnotě. „Nám nedává smysl zaplatit víc než půl miliardy korun za další nemovitost, do které bychom potom v horizontu dvaceti let museli další vyšší stovky milionů zainvestovat,“ uvedl pražský radní pro oblast majetku, transparentnost a legislativu Adam Zábranský (Piráti).

„Pokud nebude dohoda na tom, že by areál veleslavínského zámku byl zařazen do těch majetkových směn, tak i s ohledem na to, že areál je pro stát nepotřebný, tak zákonem preferovaná varianta je transparentní výběrové řízení,“ uvedla Tesařová.

Radnice Prahy 6 tak teď sama hledá partnery, se kterými by se mohla do aukce zapojit. S jejich přispěním by na místě mohla vzniknout nová škola nebo sociální služby. „Je absolutně nepřijatelné, aby další památka chátrala, nenašla své využití, případně aby ho získal nějaký spekulant, který by ho chtěl celý zastavět,“ konstatoval starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS).

V podobné situaci byl nedávno také zámek v Kunraticích, o který rovněž projevila zájem městská část, aukci ale nakonec vyhrál soukromý kupec. Za zámek zaplatil přes 126 milionů korun.