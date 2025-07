Gottwald mi napsal, že nemůžu dospět v komunistického inteligenta, vzpomíná syn živnostníka

František Šik zažil jako dítě válku v Chrlicích i kolektivizaci vesnice. Otec byl živnostník, bratr kněz. S cejchem třídního nepřítele proto nemohl ani studovat, ani jezdit do zahraničí. Režim ho ale nezlomil. Nejdůležitější je, podle osmaosmdesátiletého pamětníka, v životě zdraví a dobré je nelhat a nekrást, aby člověk neměl výčitky svědomí.

Viděl také největší německé letadlo nazvané Gigant. „Když přelétal přes ulici, všichni jsme u toho byli, protože už z dálky to hřmělo. Měl šest motorů, úplně se tady zatmělo,“ vzpomíná.

Nedaleko jeho domova bydleli němečtí vojáci. Letadlo na dvůr shodilo bombu a tři vojáky zabilo. „Tenkrát je vystrojili, měli nové uniformy. Nesli je tam, kde končí ulice Pod Topoly, je tam kříž a dnes dětské hřiště. Tam je pochovali. Ale představte si, druhý den ráno jsme přišli a vojáci byli venku na zemi, úplně nazí. Vykopali je, sebrali jim všechno, co měli na sobě, a odešli,“ popisuje. Kdo to udělal, se prý nikdy nezjistilo.

Za druhé světové války byl František Šik malý školák. Pamatuje si první nálety, kdy při poplachu museli utíkat do sklepa ve škole. Byl také svědkem toho, když gestapo odvedlo muže, kteří byli členy místní odbojové skupiny. „Většinu jich popravili. My jsme slyšeli křik, potom pláč, a pak odjížděli. Pamatuji si, že měli kožené kabáty a zelené klobouky,“ popisuje.

Sousedka mu zachránila život

Při jednom z náletů mohl přijít o život, ale zachránila ho sousedka. „Šel jsem ze školy, ona šla za mnou od vlaku. Letěla dvě letadla, ona se mnou práskla o zem, a lehla si na mě. Byl tam topol, který byl do půlky uražený. Mně se nic nestalo, jí také ne. Vlastně mě zachránila, protože kdybychom bývali byli šli normálně, tak by nás to určitě zasáhlo,“ vypráví pamětník.

Františku Šikovi také, téměř před očima, nechal ruský důstojník zastřelit vojáka. „Šel jsem s tatínkem do obce navštívit jeho rodiče. Stál tam důstojník a asi tři vojáci. Ukazoval na nás, abychom šli rychle. Ušli jsme asi padesát kroků a uslyšeli jsme tři nebo čtyři výstřely. Jednoho vojáka zastřelili. Říkalo se, že znásilnil nějakou paní,“ vysvětluje.