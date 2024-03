Do středních Čech se vrátí turistické vlaky, do Brd a Českého ráje zamíří také cyklobusy

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK

Výletní vlak Cyklohráček

V sobotu vyjedou do středních Čech turistické vlaky a také dvě linky cyklobusů, k nimž o letních prázdninách přibude i třetí. V turistické sezoně budou kromě pravidelného provozu motorových vlaků jezdit ve vybrané termíny i parní vlaky, které se vydají na tradiční trasy do Posázaví, nově pojedou například i do Rožmitálu pod Třemšínem.

Středočeský kraj tradičně objednává několik turistických železničních linek, na části z nich jezdí historické motorové vozy nebo motorové lokomotivy ze 60. let minulého století s vagony v dobovém barevném schématu ČSD. Kromě nich začne od soboty znovu jezdit vlak Cyklohráček. Ten je sestaven ze čtyř lehkých dvounápravových vozů upravených jednak pro děti, jednak pro cykloturisty. Bude jezdit o víkendech po obvyklé trase z Prahy do Slaného, o prázdninách vyrazí i na jiná místa ve středních Čechách. Podle Petra Tomčíka z pražské městské organizace ROPID, která se na provozu výletních vlaků podílí, zamíří do čtrnácti míst v kraji, například do Dobříše, Českého Šternberka, Kácova, Lužce nad Vltavou nebo Nelahozevsi.

Parní vlaky se letos kromě tradičních nostalgických jízd do Posázaví vrátí i do Dobříše a pojedou také do Rožmitálu pod Třemšínem, řekl náměstek ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta. V Praze budou parní vlaky tradičně vyjíždět z vršovického nádraží. Ředitel Oblastního centra obchodu Střed Českých drah Jakub Goliáš ovšem upozornil, že hlavně v létě komplikuje provoz parních lokomotiv sucho. Budou-li jejich jízdy kvůli počasí zakázány, plánují je dráhy nahradit v čele historických vlaků dieselovými lokomotivami z 50. let minulého století. Kromě turistických vlaků budou od soboty ve středních Čechách jezdit také cyklobusy. Jedna linka bude jezdit v brdských Hřebenech mezi Dobřichovicemi, Mníškem pod Brdy a Kytínem, druhá po jižním okraji Českého ráje z Mladé Boleslavi do Sobotky a další tři, které vyjedou až o letních prázdninách, budou moci využít cyklisté na Kokořínsku. Cena za přepravu kola v cyklobusu bude 20 korun, uvedl zástupce náměstka pro dopravu Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka.