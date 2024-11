Čtyři lidé v brněnské kauze Stoka II se dohodli se žalobcem

Soud složitou kauzu ve čtvrtek rozdělil na menší části. Čtyři lidé s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu, šlo o tehdejší zaměstnance investičního oddělení FN Brno Šárku Kovářovou a Milana Koškovského, také o podnikatele Jaroslava Pánka a Milana Dedíka. Touto částí se soud bude zabývat 26. listopadu. Ten samý den se bude o něco později zabývat i věcí obžalovaného manažera SŽDC Pavla Hvozdenského a jeho nástupce ve funkci Miloslava Beneše. Oba se přiznali, dohodu s žalobcem ale neuzavřeli.

Věc zbývajících obžalovaných, a to podnikatele Lubomíra Smolky, podnikatele Karla Weigla a jeho firmy KWM PLUS, soud odročil na neurčito. Jejich věci jsou zatím odděleny do samostatných řízení, soud je později možná spojí zpět.

Podle obžaloby jde v případě SŽDC o tři desítky ovlivněných menších zakázek z let 2014 až 2018, firma škodu vyčíslila na necelých sto třicet tisíc korun. V případě FN Brno jde o dvě zakázky, škodu vyčíslila na necelých čtyřicet tisíc. V kauze soud už dříve schválil dohodu o vině a trestu Davidu Žaliovi, kterému za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky uložil podmíněný a také peněžitý trest.