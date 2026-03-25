Brněnská botanická zahrada nasadila proti škůdcům dravá slunéčka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Přf MU Brno

Botanická zahrada v Brně zahájila přechod na biologickou ochranu rostlin. Ve sklenících nově proti červcům nasadila dravá slunéčka, která škůdce aktivně vyhledávají a požírají. Důvodem změny je klesající účinnost chemických postřiků – červci si vůči nim postupně vytvořili odolnost.

Ve sklenících se běžně vyskytuje celá řada škůdců. Tradičním způsobem jejich regulace jsou chemické postřiky, souhrnně označované jako pesticidy. Spektrum účinných látek je však omezené a jejich používání podléhá přísné legislativě i kontrole z hlediska dopadů na životní prostředí a zdraví člověka. Dlouhodobým problémem chemické ochrany je navíc vznik rezistence škůdců vůči používaným látkám.

Dravá slunéčka představují přirozený a cílený způsob regulace škůdců. „Červce aktivně vyhledávají a požírají jak larvy, tak dospělí jedinci. Z hlediska účinnosti jsou klíčové zejména larvy, které jsou velmi žravé a často bývají maskované bělavým voskovým povlakem, čímž připomínají samotné červce,“ vysvětlili odborníci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na webu.

Samice dravého slunéčka podle vědců kladou vajíčka přímo do snůšek červců, aby měly larvy potravu v dosahu. Larva slunéčka zkonzumuje více než 250 červců, nepohrdne ani mšicemi. Poté se zakuklí a dospělci se líhnou zhruba za deset dnů, žijí až dva měsíce.

V ideálním případě se ve skleníku vytvoří stabilní populace slunéček, která se bude dále rozmnožovat a zajistí dlouhodobou kontrolu škůdců bez nutnosti opakovaných zásahů. Úspěch ale závisí na podmínkách ve skleníku, zejména na teplotě, která nesmí dlouhodobě klesat pod šestnáct stupňů Celsia

Přechod na biologickou ochranu však přináší i nové výzvy. „Dosavadní chemické zásahy totiž potlačovaly i další škůdce, jako jsou svilušky, třásněnky, molice nebo mšice. Po jejich omezení se tak mohou tyto druhy více rozšířit a bude nutné zapojit další specializované predátory,“ uvedla odborná pracovnice Hana Ondrušková.

Botanická zahrada se podle ní připojuje k moderním trendům v ochraně rostlin, které kladou důraz na ekologii a dlouhodobou rovnováhu.

Írán: Nedovolíme Trumpovi diktovat načasování konce války

Evropská komise schválila český plán využití více než dvou miliard eur ze SAFE

Senát rozhodne o uzákonění Dne české vlajky

Prezident Pavel přijal od ministrů návrhy na nové generály, Babiš jednal se Zůnou

Rozpočet, personální změny i spory s prezidentem. Babišův kabinet vládne sto dní

Německo chce splnit klimatické cíle i pomocí dvou tisíc větrných elektráren

Škoda Auto ukončí prodej v Číně

Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě klesnou na loňskou úroveň

Oprava pražské Kbelské ulice uzavře sjezdy a nájezdy, vznikne virtuální tunel

Při opravě Kbelské ulice v Praze budou uzavřeny všechny sjezdy a nájezdy v úseku mezi Novopackou a Cínoveckou ulicí. Náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti) uvedl, že vznikne takzvaný virtuální tunel, který má zajistit co nejplynulejší dopravu. Technická správa komunikací (TSK) před zahájením prací chystá rozsáhlou informační kampaň. Oprava začne 2. července a měla by trvat do 15. srpna.
Policie obvinila v korupční kauze fotbalu 32 lidí, část v organizované skupině

Policisté obvinili 32 lidí v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Detektivové viní část z nich z účasti na organizované zločinecké skupině, uvedlo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci, které případ dozoruje. Počet obviněných se může ještě rozšířit, uvedli žalobci. Během úterního policejního zátahu bylo zadrženo podle žalobců několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků.
Majitelé psů si letos místy výrazně připlatí

Řada obcí letos zdražila poplatky za psy. Třeba v Novém Kníně zaplatí majitelé nově ročně až tisíc korun místo původní stovky. Oslovené radnice zdražování zdůvodňují rostoucími náklady na úklid i odchyt toulavých zvířat. Majitelé psů s úhradou podle úřadů často otálejí a část poplatků zůstává nevybraná i z minulých let. Termín splatnosti má většina obcí nastavený na konec března.
Sokolovská uhelná kvůli drahému plynu zvýší těžbu uhlí

Sokolovská uhelná letos plánuje vytěžit až o půl milionu tun uhlí více, než původně plánovala. K navýšení těžebního plánu společnost nutí zdražení zemního plynu v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Právě na plyn přitom firma spoléhala po odklonu od těžby. Kvůli nestabilitě na trhu je nyní uhlí bezpečnější alternativou. K těžbě suroviny v dostatečném množství ale aktuálně chybějí kapacity.
VideoV Uherském Hradišti ruší místní záhadné rány. Strážníci zdroj zatím nenašli

Zvuk připomínající střelbu už dva týdny ruší lidi v Uherském Hradišti. Budí je ze spaní a ozývá se někdy i přes den. Strážníci nevylučují, že je to naschvál a snaží se zjistit, odkud rámus vychází – zatím však marně. „Ten hluk se šíří tak, že se tříští o stěny domů a je těžké určit jeho správný směr,“ vysvětluje velitel tamních strážníků Vlastimil Pauřík. Zvuk pravděpodobně vychází z okolí Husovy ulice. Někdy se ozývá ve dvacetiminutových intervalech. Jindy ale na něj strážníci čekají marně. Pokud by se úmyslné dělání rámusu potvrdilo, hrozí možnému pachateli minimálně pokuta za rušení nočního klidu.
Ražbu tunelu Homole zpožďují komplikace s podložím

Komplikace v ražbě tunelu Homole na budované dálnici D35 u Vysokého Mýta na Orlickoústecku odloží jeho dostavbu. Zprovozněn bude až v roce 2027. Tunel se bude podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla objíždět, dálnice před a za ním se otevře letos v srpnu. Podle dosavadních plánů se po celém úseku D35 mezi Ostrovem na Chrudimsku a Vysokým Mýtem mělo jezdit od letošního prosince.
Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu. Dva soud poslal do vazby

Policie v souvislosti s pátečním žhářským útokem v průmyslové hale společnosti LPP Holding v Pardubicích zadržela tři podezřelé osoby, které obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Jedna z nich byla zadržena na Slovensku. Další dvě osoby policie dopadla v tuzemsku a soud rozhodl o jejich vzetí do vazby. Mezi zadrženými jsou státní příslušníci České republiky a Spojených států amerických. Údajná skupina, která se k útoku hlásí, hrozí LPP Holding zveřejněním ukradených dokumentů.
