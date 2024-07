Apoštolský nuncius ve Velehradě ocenil český smysl pro lidskost

V kázání připomněl slova prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka, podle kterého je opravdová láska k vlasti něco velmi dobrého a měla by být podněcována u všech lidí. „Protože nevylučuje ostatní, a zejména proto, že nepopírá lásku, kterou by ostatní měli mít ke svým národům. Podle něj totiž platí, a to je jádro mého poselství, že kdyby každý měl opravdový smysl pro lásku ke své vlasti, která nikoho nevylučuje, nedocházelo by k válkám a konfliktům. Možná je to utopie, ale má (Masaryk) pravdu,“ řekl.

Slovanští věrozvěsti podle něj podstatným způsobem přispěli k rozvoji kultury, náboženství a identity slovanských národů. „Jejich díla se stala základem kulturního, náboženského, politického a celkového rozkvětu těchto národů,“ řekl. Zdůraznil, že poslání Cyrila a Metoděje mělo dva klíčové rozměry, a to evangelizaci národů a rozvoj nové, dynamické civilizace. „Cyril a Metoděj přeložili do staroslověnštiny evangelium a liturgické texty západní církve, čímž oživili náboženský život vašich slovanských předků,“ dodal.

V kázání také připomněl návštěvu papeže Jana Pavla II., který byl zatím poslední hlavou katolické církve, která Velehrad navštívila. „Svatý otec papež Jan Pavel II. vám zde vštěpoval odvahu, abyste přispívali k uchování sjednocené Evropy a jejího smyslu, abyste uváděli ve skutek přání, že Evropa má dýchat oběma plícemi, tedy východní i západní,“ řekl Okolo.

Benefiční koncert vynesl přes milion korun

Letošní slavnostní poutní mši svatou doprovodilo podle tajemníka velehradských Dnů lidí dobré vůle Josefa Kořenka na 150 hudebníků dechových muzik a desítky krojovaných nejen ze Zlínského kraje. Už ve čtvrtek proběhl ve Velehradě benefiční koncert Večer lidí dobré vůle, který podle organizátorů navštívilo dvacet tisíc lidí a vynesl více než milion korun. Loni byl výnos po koncertu 805 tisíc.

Po skončení poutní mše ocenila Česká biskupská konference (ČBK) několik významných osobností. Řád svatého Cyrila a Metoděje obdržel za celoživotní tvorbu křesťanských pořadů v médiích Jiří Florian, který se stal zakládajícím členem náboženského vysílání. V roce 2002 byl jmenován do funkce šéfa programu brněnského studia ČT. V roce 2005 se stal šéfdramaturgem Centra náboženské tvorby.