Teploty budou nadprůměrné, má však pršet

V pondělí bude v Česku ještě převážně jasno, od úterý se nebe zatáhne a od středy bude i víc pršet. Teploty budou nadprůměrné, ve čtvrtek až 18 stupňů Celsia, před koncem týdne se mírně ochladí. Mrznout by nemělo ani v noci. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Většinu týdne doprovodí průměrné až nadprůměrné teploty, velká oblačnost a přechodně i zaprší,“ uvedl ČHMÚ. Při detailnějším pohledu na jednotlivé dny ale bude počasí pestré, dodali meteorologové.

Zatažené nebe se v pondělí může objevit jen v jihozápadní polovině Čech, od úterý se slunce moc nebude ukazovat na celém území Česka. Déšť nebo přeháňky meteorologové očekávají v úterý na západě, od středy na většině území.

Denní teplotní maxima porostou postupně z pondělních 13 až na čtvrtečních 18 stupňů Celsia. V pátek klesnou ke čtrnácti stupňům. „V závěru týdne k nám začne proudit chladnější vzduch, oblačnosti i srážek ubyde, na horách se začnou objevovat i sněhové vločky a nejvyšší teploty o víkendu většinou nepřekročí deset stupňů Celsia,“ informuje ČHMÚ.

