Česko má za sebou další chladné ráno, v úterý teploty klesly pod nulu na sedmnácti místech. Nejchladněji bylo na šumavské meteorologické stanici Kvilda-Perla, kde teploměr ukázal minus 4,8 stupně Celsia. Minimum pro 26. srpen hlásí patnáct stanic, kde se měří aspoň třicet let, mimo jiné ostravská Poruba, brněnské Žabovřesky a také Dyjákovice na Znojemsku, uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Rekordně chladné ráno bylo už v neděli.
Ráno teploty klesaly k minimům za dobu měření
„Dnešní (úterní - pozn. red.) ráno bylo opět chladné. Průměr minimálních teplot ze stanic v nižších a středních polohách (do šesti set metrů nad mořem) byl necelých šest stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ. Mrazivé bylo ráno také na dalších šumavských stanicích, na Březníku a na Rokytské slati teplota klesla shodně k minus 3,9 stupně Celsia. Kolem minus tří stupňů se teploty pohybovaly na třech měřicích stanicích v Kořenově v Jizerských horách, v Jelení v Krušných horách teploměr ukázal minus 2,5 stupně Celsia.
Všech patnáct zaznamenaných nejnižších teplot pro 26. srpen je nad nulou. V Broumově na Náchodsku naměřili 1,6 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 1980 tam byl 2,5 stupně. V Rýmařově na Bruntálsku úterních 1,7 stupně přepsalo 45 let staré minimum 2,6 stupně Celsia. Nové minimum mají také Karviná, Nový Bydžov na Královéhradecku, Čáslav na Kutnohorsku, Vlašim na Benešovsku nebo Průhonice u Prahy.
V úterý přitom ČHMÚ očekává slunečný den s nejvyššími teplotami od 22 do 27 stupňů Celsia. Na horách v tisíci metrech nad mořem bude kolem sedmnácti stupňů. Ve středu a ve čtvrtek se teploty přes den vyšplhají podle předpovědi k tropickým třiceti stupňům.
Nedělní ráno bylo v Česku nejchladnější v letošním létě, meteorologové zaznamenali i přízemní mráz. Čtrnáct ze 169 stanic měřících déle než třicet let v ten den přepsalo dosavadní srpnové minimum, na zhruba polovině padl rekord pro 24. srpen.