Po tropickém víkendu se v Česku výrazně ochladí a bude pršet. Zpočátku hlavně v Čechách, od úterý na celém území. Teploty v pondělí zejména na západě Čech jen mírně překročí deset stupňů Celsia, od úterý se jen k patnácti stupňům budou dostávat i na Moravě a ve Slezsku. Slunečné počasí s teplotami až téměř dvacet stupňů Celsia by se mělo vrátit na víkend, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Přichází výrazné ochlazení a deště
„V Čechách už se projevuje vliv zvlněné studené fronty, prší v západní polovině Čech a už jsou zde i podstatně nižší teploty než na východě území,“ uvedl ráno ČHMÚ. Rozdíly se podle něj ještě zvýrazní během dne. „Na západě zůstanou teploty lehce nad deset stupňů Celsia, naopak na jihovýchodě mohou ještě překročit 25 stupňů,“ dodal. Déšť meteorologové očekávají postupně na většině území Čech, na Moravě a ve Slezsku spíše jen výjimečně.
Teplejší počasí, které ještě v pondělí zůstává na Moravě, se projevilo vysokými teplotami během noci. V Pasekách na Olomoucku v noci teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, noc zde tak byla tropická. Ve druhé polovině září jsou přitom tropické noci velice výjimečnou záležitostí, uvedli meteorologové. Pod 19 stupňů v noci teplota neklesla podle údajů ČHMÚ na dvou místech v Jihomoravském kraji.
Oblačné až zatažené nebe bude v Česku od úterý až do pátku, od úterý se nejvyšší denní teploty na celém území budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Pršet bude nejvíc ve středu a ve čtvrtek, ve středu zejména v jižní polovině území, ve čtvrtek hlavně v jihozápadní polovině Česka. „Středa bude na řadě míst i docela větrná. Kombinace teplot jen lehce přes deset stupňů Celsia, deště a větru bude na některých místech budit ‚pravý podzimní‘ dojem,“ zmínil ústav.
Pátek už by měl být beze srážek. Na víkend se také vyjasní nebe a nejvyšší denní teploty meteorologové očekávají mezi 14 a 19 stupni Celsia.