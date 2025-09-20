Česko má za sebou takzvaný tropický den, kdy teploty stoupaly nad třicet stupňů Celsia. Rekordy pro 20. září padly na 23 ze 170 meteorologických stanic, které fungují alespoň třicet let. Vysoko položené stanice Horská Kvilda na Klatovsku a Kvilda-Perla na Prachaticku zaznamenaly dokonce absolutní zářijové rekordy. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích-Rožnově, kde naměřili 32,2 stupně, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Padaly teplotní rekordy. Na dvou místech naměřili absolutní zářijové maximum
Nový rekord padl například také v Českém Krumlově-Srníně, bylo tam 31,1 stupně Celsia. V Javorníku na Jesenicku má nové maximum hodnotu 30,8 stupně.
Přes tropickou třicítku se teplota dostala i na letišti v Pardubicích, v Domažlicích nebo v Neumětelech na Berounsku. Na těchto stanicích ale předchozí rekordy překonány nebyly.
Velmi teplo bylo také na horách, zejména na Šumavě. „Zajímavostí je, že i v takto pokročilejším zářijovém období neodolaly i měsíční rekordy,“ podotkli meteorologové. Na Horské Kvildě bylo 28,9 procenta, na Kvildě-Perle pak 28,8 stupně. Obě tyto stanice leží více než tisíc metrů nad mořem. Předchozí měsíční maxima na nich byla z 1. září 2015.
Velmi teplá by měla být také neděle. Většinu dne bude jasno nebo polojasno. Večer ale začne od západu a severozápadu Čech přibývat oblačnosti a ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Na západě bude také zesilovat vítr.
Od začátku příštího týdne se pak výrazně ochladí, v jeho polovině odpolední teploty nevystoupají pravděpodobně ani na dvacet stupňů. Bude také zataženo s přeháňkami, deštěm, ojediněle i bouřkami.