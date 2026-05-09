Ochladí se. V pondělí se čeká déšť, v úterý na horách sníh


9. 5. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky, v úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho.

Zatímco v neděli mohou ještě teplotní maxima dosáhnout až 24 stupňů Celsia, v pondělí přejde přes Česko studená fronta. Nejvyšší teploty by pak měly celý týden zůstat pod 20 stupni.

Změna počasí přinese v pondělí mimo jiné déšť. Meteorologové odhadují denní úhrny mezi pěti až 15 milimetry. „Srážky budou ale hlavně odpoledne konvektivní – přeháňky a slabší bouřky, a tedy i hodně lokální, co se týče intenzity. V silnějších přeháňkách nebo bouřce tak může výjimečně napršet i kolem 25 mm,“ uvedli.

Sněžení se může objevit už v noci na úterý na horách na severozápadě Čech v polohách kolem 900 až 1000 metrů nad mořem. Bude slabé. V úterý ráno může být hranice sněžení dokonce i o pár set metrů níže, přes den bude opět kolem 900 až 1000 metrů.

Nahrávám video
Studio 6: Jaké bude počasí
Zdroj: ČT24

„Slabší poprašek sněhu na horách se ale patrně objeví, i když samozřejmě ihned odtaje. Nad množstvím srážek ještě panuje určitá nejistota, která se bude ještě upřesňovat,“ sdělil ČHMÚ.

V noci na středu se bude nad Českem stále nacházet chladný vzduch. Noc bude s velkou pravděpodobností s malou oblačností, teploty tak mohou ve středu ráno lokálně klesat ve dvou metrech dost nízko k nule, lokálně i lehce pod. „Situace se ale bude ještě upřesňovat, je to ještě daleko a zásadní bude hlavně množství oblačnosti,“ dodali meteorologové.

Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád
Sucho v Česku přetrvává

Výběr redakce

Ochladí se. V pondělí se čeká déšť, v úterý na horách sníh

Ochladí se. V pondělí se čeká déšť, v úterý na horách sníh

11:52Aktualizovánopřed 7 mminutami
Ruské oslavy Dne vítezství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

Ruské oslavy Dne vítezství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

10:01Aktualizovánopřed 11 mminutami
Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné po ruských útocích

Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné po ruských útocích

před 3 hhodinami
WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem z osmi podezřelých

WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem z osmi podezřelých

03:38Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Washington, Kyjev i Moskva potvrdily třídenní příměří v rusko-ukrajinské válce

Washington, Kyjev i Moskva potvrdily třídenní příměří v rusko-ukrajinské válce

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Labouristé těžce ztrácí, Farageova Reform UK stoupá

Labouristé těžce ztrácí, Farageova Reform UK stoupá

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Spor o zahrnutí plateb kartou do EET může skončit u Ústavního soudu

Spor o zahrnutí plateb kartou do EET může skončit u Ústavního soudu

před 15 hhodinami
Česko si připomnělo Den vítězství. Pavel mluvil o varovném svědectví

Česko si připomnělo Den vítězství. Pavel mluvil o varovném svědectví

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Ochladí se. V pondělí se čeká déšť, v úterý na horách sníh

V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky, v úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho.
11:52Aktualizovánopřed 7 mminutami

Sněhová kalamita v květnu. Před sedmdesáti lety napadly desítky centimetrů sněhu

Letošní květen zatím přináší převážně teplotně nadprůměrné dny a sníh roztál během uplynulého týdne už i v Krkonoších. To před 73 lety byla situace dramaticky odlišná – ledoví muži tehdy sice dorazili o pár dnů dříve, ale s o to větší intenzitou, a dokonce s sebou přinesli i sněhovou kalamitu. Šlo o mimořádně silné ochlazení s mrazy, sněžením i v nížinách a rozsáhlými škodami na vegetaci a zemědělství.
před 3 hhodinami

Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád

Letošní srážkový deficit je největší za posledních pětašedesát let. V březnu a v dubnu skoro nepršelo, a tak deště z posledních dnů mírní sucho jen nepatrně. V jarních měsících obvykle naprší dvojnásobek toho, co letos. I proto třeba na Břeclavsku už nyní zvažují zakázat používání pitné vody k zalévání a napouštění bazénů. Sucho je nejpatrnější v povrchové vrstvě půdy a taky v korytech potoků a řek.
včera v 06:00

Oteplí se, víkend bude slunečný

Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný, pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes dvacet stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.
7. 5. 2026

Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

Česko zasáhly bouřky a postupně během noci slábly. Výstraha před silnými bouřkami, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platila v pásu přibližně od jihozápadu Čech směrem přes střední oblasti až na východ Čech, a to až do půlnoci. U Slapů se také podle ČHMÚ objevila první výrazná supercela roku 2026.
6. 5. 2026Aktualizováno7. 5. 2026

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.
6. 5. 2026Aktualizováno6. 5. 2026

Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

Do Česka v úterý večer dorazily bouřky, přičemž nejsilnější byly kolem 21. hodiny v Karlovarském kraji i na západě Ústeckého kraje, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.
5. 5. 2026Aktualizováno6. 5. 2026

Od úterý se ochladí a začne pršet

Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů. Více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do jednoho metru. Dalších třicet procent území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm.
4. 5. 2026
Načítání...