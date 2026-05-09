Ochladí se. V pondělí se čeká déšť, v úterý na horách sníh

V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky, v úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho.
Zatímco v neděli mohou ještě teplotní maxima dosáhnout až 24 stupňů Celsia, v pondělí přejde přes Česko studená fronta. Nejvyšší teploty by pak měly celý týden zůstat pod 20 stupni.
Změna počasí přinese v pondělí mimo jiné déšť. Meteorologové odhadují denní úhrny mezi pěti až 15 milimetry. „Srážky budou ale hlavně odpoledne konvektivní – přeháňky a slabší bouřky, a tedy i hodně lokální, co se týče intenzity. V silnějších přeháňkách nebo bouřce tak může výjimečně napršet i kolem 25 mm,“ uvedli.
Sněžení se může objevit už v noci na úterý na horách na severozápadě Čech v polohách kolem 900 až 1000 metrů nad mořem. Bude slabé. V úterý ráno může být hranice sněžení dokonce i o pár set metrů níže, přes den bude opět kolem 900 až 1000 metrů.
„Slabší poprašek sněhu na horách se ale patrně objeví, i když samozřejmě ihned odtaje. Nad množstvím srážek ještě panuje určitá nejistota, která se bude ještě upřesňovat,“ sdělil ČHMÚ.
V noci na středu se bude nad Českem stále nacházet chladný vzduch. Noc bude s velkou pravděpodobností s malou oblačností, teploty tak mohou ve středu ráno lokálně klesat ve dvou metrech dost nízko k nule, lokálně i lehce pod. „Situace se ale bude ještě upřesňovat, je to ještě daleko a zásadní bude hlavně množství oblačnosti,“ dodali meteorologové.