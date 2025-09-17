Po deštivých dnech s občasnými bouřkami přijde v druhé půlce týdne období s minimem srážek. O víkendu bude dokonce slunečno s letními teplotami až 29 stupňů Celsia. Dlouho ale nevydrží – od pondělí meteorologové očekávají zase ochlazení a návrat oblačnosti s deštěm a přeháňkami.
O víkendu se na chvíli vrátí léto
V noci z úterý na středu postupovaly přes Česko od západu přeháňky, ovlivňovaly hlavně sever území. Přes den má však déšť být spíše krátkodobý, jen s ojedinělými přeháňkami na severovýchodě, uvedla meteoroložka ČT Milada Křížová. Středa jinak přinese polojasno až oblačno s teplotami mezi 17 a 21 stupni Celsia.
Ve čtvrtek má být po ránu ještě poměrně chladno, mezi 7 a 11 stupni se slabším větrem hlavně na východě tuzemska. „(Ve čtvrtek) očekáváme přechod teplé fronty. Zpočátku bude slunečno na východě našeho území, od západu se ale už bude přesouvat oblačnost na teplé frontě,“ popsala Křížová s tím, že může přinést slabé srážky. Oblačnost by se měla začít odpoledne od jihozápadu trhat, teploty přes den pak už mají dosahovat až 25 stupňů Celsia.
Od pátku však začne nástup letních teplot. Bude jasno až polojasno, teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni Celsia.
V sobotu pak má být jasno nebo skoro jasno. „Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů Celsia,“ uvedla Křížová s tím, že ráno ještě zřejmě bude chladnější. „Léto“ vydrží i v neděli, ta přinese maxima mezi 24 a 28 stupni. Zvednou se i ranní teploty na asi 14 stupňů díky příchodu teplého vzduchu.
Českem však v pondělí opět přejde studená fronta, bude od západu přibývat oblačnosti s občasnými přeháňkami, deštěm, a dokonce i možnými bouřkami. Na východě by ještě mělo být až 27 stupňů, v Čechách už ale bude v maximech jen asi 24 stupňů.
Do konce září by teploty měly být celkově nadprůměrné. Začátkem října už mají podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) klesnout pod hranici 20 stupňů a výrazně chladnější budou i noci.